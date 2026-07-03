Violenza in famiglia a Nettuno, 14enne aggredisce il padre e minaccia i Carabinieri: trovato un coltello da 20 cm

Un’esplosione di violenza improvvisa e incontrollabile tra le mura di casa, culminata con minacce di morte e la scoperta di una pesante arma da taglio nella stanza da letto.

I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato un ragazzo di 14 anni, residente nel comune del litorale laziale, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata a pubblico ufficiale.

Il blitz dei militari è scattato d’urgenza a seguito di una telefonata disperata al numero di emergenza, che segnalava una violenta e feroce lite domestica in corso all’interno di un appartamento familiare.

L’attacco al padre e le minacce con il coltello ai militari

Al loro arrivo sul posto, i Carabinieri si sono trovati di fronte a una scena di altissima tensione. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il quattordicenne aveva appena aggredito fisicamente il padre al culmine di un banale diverbio.

All’indirizzo dell’uomo e della madre, il minore ha iniziato a urlare ripetute minacce di morte, urla che non si sono placate neanche all’arrivo delle pattuglie dell’Arma.

Il ragazzo ha infatti rivolto le stesse pesanti intimidazioni anche ai militari impegnati nel controllo, mimando il gesto di voler impugnare un’arma da taglio per colpirli.

La situazione di estremo pericolo ha spinto i Carabinieri a perquisire immediatamente l’abitazione: le verifiche all’interno della camera da letto del quattordicenne hanno dato esito positivo, portando al rinvenimento e al sequestro di un coltello da cucina a lama fissa della lunghezza di ben 20 centimetri, che il giovane teneva nascosto e pronto all’uso.

L’ombra dei maltrattamenti nascosti da mesi

La successiva denuncia formale presentata dai genitori, visibilmente provati, ha scoperchiato un retroscena di profondo disagio familiare fino a oggi rimasto completamente sommerso.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno infatti delineato un quadro allarmante di condotte vessatorie, aggressioni verbali e fisiche e continue prevaricazioni che duravano fin dallo scorso mese di febbraio.

Il dramma nel dramma: Le violenze domestiche messe in atto dal quattordicenne si consumavano sistematicamente all’interno dell’appartamento anche alla presenza degli altri figli minori della coppia, costretti ad assistere terrorizzati alle sfuriate del fratello maggiore.

Per paura o per il tentativo di proteggere il figlio, i genitori non si erano mai rivolti prima d’ora alle forze dell’ordine o ai servizi sociali.

Nel rigoroso rispetto dei protocolli operativi previsti per il contrasto ai reati di violenza domestica e di genere, i Carabinieri hanno immediatamente attivato le procedure del “Codice Rosso”.

Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il quattordicenne è stato dichiarato in arresto e scortato presso il Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Roma, dove rimarrà a disposizione dei magistrati specializzati in attesa dell’udienza di convalida della misura.

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