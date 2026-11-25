Più di due richieste di aiuto al giorno, per un totale di 720 contatti e consulenze telefoniche, 82 accessi diretti allo sportello e 66 percorsi di affrancamento già avviati. È il bilancio dei primi nove mesi di attività del Centro Antiviolenza della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, nato il 19 gennaio 2026 in sinergia con l’associazione Assolei Aps.

I numeri — aggiornati al 31 ottobre scorso — sono stati illustrati oggi a Trigoria nel corso del convegno «La rete ospedale-territorio contro la violenza di genere», promosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne alla presenza di esponenti del governo, della Regione Lazio, del Campidoglio e del Municipio IX.

L’analisi dei fascicoli fotografa un sommerso fatto soprattutto di sopraffazione silenziosa, capace di erodere autonomia e libertà anche prima dell’aggressione fisica: nella metà delle segnalazioni (50%) si registrano violenze verbali e psicologiche, nel 30% minacce, denigrazione e isolamento sociale, mentre il restante 20% riguarda condotte persecutorie, controllo e stalking.

L’alleanza tra sanità e territorio a Trigoria: le voci di Colzani, Sormani e Novelli

«La tutela della dignità della persona è alla base della missione di assistenza del nostro Policlinico, di cui il Centro Antiviolenza rappresenta un’ulteriore fondamentale espressione — ha dichiarato la presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Federica Colzani —. Per noi vivere la cura significa mettere sempre al centro il paziente con i suoi bisogni e prestare attenzione, non solo alla sua salute, anche alla sua storia, alle condizioni in cui vive e alle difficoltà che affronta ogni giorno. Ascoltare una donna che subisce violenza significa darle la possibilità di parlare senza timore di essere giudicata, rispettare i suoi tempi e le sue scelte e offrirle un sostegno su cui poter contare».

Sulla funzione dell’ospedale quale primo avamposto di emersione insiste l’amministratore delegato e direttore generale Paolo Sormani: «L’ospedale è spesso il primo punto di accesso al sistema di protezione. Per questo abbiamo scelto di aprire all’interno del Policlinico un presidio a cui rivolgersi direttamente, con una reperibilità telefonica attiva 24 ore su 24, tutti i giorni. La collaborazione con Assolei Aps ci consente di offrire questo servizio alle donne di Trigoria e di tutto il quadrante sud di Roma».

Dal canto suo, la presidente di Assolei Dalila Novelli ha rimarcato la solidità del lavoro condiviso: «La prima riflessione che si può fare a nove mesi dall’apertura riguarda il rapporto fiduciario che si è instaurato con la dirigenza e il personale sanitario. Lo spirito di sorellanza e di lealtà è il collante principale del successo ultratrentennale di Assolei».

All’incontro — che ha visto anche l’intervento della presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Maria Anghileri sull’autonomia lavorativa come leva decisiva di emancipazione — hanno partecipato il viceministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, l’assessora capitolina alle Pari Opportunità Valeria Baglio, la minisindaca del IX Municipio Titti Di Salvo, l’assessora regionale Luisa Regimenti e il senatore Filippo Sensi. Lo sportello di via Álvaro del Portillo 200 riceve dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, con linea telefonica e WhatsApp attivi 24 ore su 24 al 345 583 9697.

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