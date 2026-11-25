In fila sotto la pioggia, con il capo avvolto dalle cuffie bianche e il corpo coperto dai lunghi mantelli rossi che nell’immaginario letterario e televisivo di Margaret Atwood identificano la privazione della libertà femminile.

Così le attiviste di Non Una di Meno hanno raggiunto la scalinata di Palazzo delle Esposizioni, a Roma, scegliendo il linguaggio della performance teatrale per segnare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il richiamo esplicito alle donne assoggettate al regime teocratico e patriarcale raccontato ne «Il racconto dell’ancella» è servito a trasformare una figura simbolo di obbedienza forzata in un gesto collettivo di resistenza e opposizione nello spazio urbano della Capitale.

Il cambio d’abito sulla scalinata e il coro femminista contro il silenzio

Arrivate sui gradini del palazzo romano, le partecipanti hanno infatti rovesciato la narrazione distopica sfilandosi i mantelli rossi e lasciandoli cadere a terra, per sostituirli con i pañuelos fucsia legati alle lotte femministe.

L’azione si è quindi sciolta nella voce condivisa delle attiviste — «Siamo il grido altissimo e feroce di donne trans e froce, che più non hanno voce» — e si è conclusa con lo srotolamento di uno striscione fucsia con scritte bianche: «Noi siamo vita. Rivendichiamo futuro».

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