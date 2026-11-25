Sette milioni di donne tra i 16 e i 75 anni — il 31,5% del totale — hanno vissuto almeno una volta nella vita l’esperienza della violenza fisica o sessuale. È quanto documenta l’indagine Istat sulla «Sicurezza delle donne» 2025, realizzata in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità su circa 17.500 italiane e 3.100 straniere e presentata nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La percentuale tocca il 31,9% tra le italiane e il 27,4% tra le straniere: 4,2 milioni di donne (18,9%) hanno subìto violenza fisica, 5 milioni (22,8%) violenza sessuale e quasi 1,3 milioni (5,9%) stupri o tentati stupri, compiuti per il 62,8% da partner o ex partner.

Se il 25,9% indica uomini esterni alla relazione (tra cui conoscenti, parenti, sconosciuti e un 5,1% di casi in ambito lavorativo) e il 12,6% un compagno presente o passato, tra chi ha avuto un ex la violenza fisica o sessuale riguarda il 18,7% e lo stalking il 14,3%; a queste forme si sommano la violenza psicologica (17,8%) e quella economica (6,7%) da parte del partner.

La mappa territoriale degli ultimi cinque anni colloca in testa il Centro (11,5%) e il Nord-est (11,3%) rispetto a Sud (9,5%) e Isole (8,6%), con il Lazio al primo posto al 12,7% davanti all’Emilia-Romagna (12%).

L’escalation tra ragazze e studentesse, il controllo sulle straniere e il muro dell’omertà

Mentre le violenze subìte negli ultimi cinque anni restano stabili per le italiane rispetto al 2014 e diminuiscono per le straniere — con un calo netto delle aggressioni dal partner convivente, passate dal 4,4% del 2006 all’1,8% — il dato più critico riguarda le giovani generazioni: tra le 16-24enni l’incidenza sale dal 27,1% al 36,1%, spinta soprattutto dagli abusi sessuali (dal 16,7% al 29,7%), e tra le studentesse passa dal 25,9% al 35,1%, oltre i valori del 2006, un’evoluzione che l’Istituto di statistica attribuisce anche a una maggiore consapevolezza nel riconoscere e raccontare gli episodi.

Tra le cittadine straniere i livelli più elevati si riscontrano tra le rifugiate (44,9%) e le romene (32,7%), con forme stringenti di controllo familiare: il 21,7% delle straniere vittime di violenza psicologica deve ottenere il permesso del partner per recarsi dal medico e il 2,5% delle sposate riferisce un matrimonio senza consenso. La violenza del partner risulta inoltre la più traumatica — valutata molto grave dal 48,7% contro il 24,8% di quella da non partner, con il 20,7% delle ferite ricorse al pronto soccorso — ma quasi il 30% non si è mai confidata con nessuno.

Nonostante la crescente consapevolezza giuridica — chi giudica reato l’ultimo episodio da partner sale al 46,9% dal 29,6% del 2014 e dal 14,3% del 2006 — e l’aumento delle richieste ai Centri antiviolenza (dall’4,9% all’8,2%), le denunce restano ferme al 10,1% (erano l’11,8% nel 2014), perché oltre il 30% preferisce gestire la situazione da sola o con la rete affettiva; inoltre il 14% di chi denuncia il partner ritira poi l’atto, e tra il 39,2% che riesce a lasciarlo il 40,9% torna a conviverci, per la promessa di un cambiamento (54,8%) o per i figli (34,9%), a fronte di forze dell’ordine più attive sul piano preventivo (ammonimenti al 34,4%, protezione al 15,9%).

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