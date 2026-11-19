Un punto di ascolto e orientamento dedicato alle donne che vivono situazioni di violenza sul litorale romano. Anche quest’anno la Asl Roma 3 partecipa all'(H) Open Week promosso dalla Fondazione Onda Ets, campagna nazionale che coinvolge oltre duecento strutture ospedaliere del circuito Bollino Rosa e centri antiviolenza.

Martedì 24 e giovedì 26 novembre, dalle 9 alle 12, il servizio sarà attivo al piano terra dell’ospedale Grassi di Ostia, negli spazi del Codice Rosa accanto all’Ambulatorio di Ortopedia, dove gli operatori sanitari offriranno consulenze, informazioni e colloqui per accompagnare chi chiede aiuto verso la rete di protezione e sostegno.

L’appello delle referenti sanitarie: «Chiedere aiuto è un atto di coraggio, nessuna deve sentirsi sola»

«La violenza sulle donne riguarda tutti e non possiamo lasciare sole le vittime», sottolinea Rita Gentile, responsabile del Progetto Onda per la Asl Roma 3, evidenziando il valore di un presidio sanitario capace di unire cura, ascolto e tutela per favorire l’emersione del sommerso. Sulla stessa linea Maria Rosaria Forte, referente Codice Rosa dell’azienda sanitaria: «È fondamentale ricordare a tutte le donne che chiedere aiuto è un atto di coraggio e che nessuna deve sentirsi sola: abbiamo il dovere di essere un luogo di accoglienza e supporto».

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