Violenza sulle donne, Raggi: “Dramma case-rifugio a Roma aggravato da politiche del ‘no’ del Partito Democratico”

“L’emergenza case-rifugio per le donne vittime di violenza a Roma, denunciata dalla stampa nazionale, non nasce certo oggi. Proprio due anni fa, infatti, il PD capitolino ha negato una svolta significativa in tal senso decidendo, del tutto inspiegabilmente, di bocciare la nostra mozione con cui chiedevamo di far fronte a tale problematica attraverso specifici accordi con le Associazioni romane maggiormente rappresentative del settore ricettivo, alberghiero ed extra alberghiero volti a garantire alloggi per 24/48 ore alle donne che fuggivano dai maltrattamenti dei loro compagni.

Una soluzione nata da un caso reale che spinse la nostra consigliera Stefania Balsamà, recentemente scomparsa, a pagare di tasca propria l’alloggio per una mamma e una figlia che avevano deciso di scappare dalle violenze mettendole in sicurezza per 48 ore, il tempo necessario a trovare una collocazione adeguata all’interno dei circuiti istituzionali. , recentemente scomparsa, a pagare di tasca propria l’alloggio per una mamma e una figlia che avevano deciso di scappare dalle violenze mettendole in sicurezza per 48 ore, il tempo necessario a trovare una collocazione adeguata all’interno dei circuiti istituzionali.

Una ‘soluzione – ponte’, quella che proponevamo, che avrebbe consentito di accogliere immediatamente tutte le donne che scappavano dalle violenze per gestire, con maggiore calma, la presa in carico delle stesse da parte dei Centri antiviolenza. E invece no: si continuano a respingere le donne che, con difficoltà, decidono di fuggire dai soprusi domestici solo perché non ci sono sufficienti posti, tradendole doppiamente.

Quella bocciatura in Commissione Pari opportunità, alla luce dei casi purtroppo sempre crescenti di violenze sulle donne, oggi fa ancora più male. A questo punto auspichiamo che la Giunta Gualtieri pervenga a una piena presa di coscienza sul tema e si decida ad agire concretamente nell’interesse delle donne vittime di violenza, rispetto alle quali si è voluto perdere tempo per biechi posizionamenti politici che nulla hanno a che vedere con la reale risoluzione dei problemi”. Lo dichiara, in una nota, l’ex sindaca di Roma e consigliera capitolina M5S Virginia Raggi.

