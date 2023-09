Visita al cantiere di Piazza Pia

Il 31 agosto 2023 il sindaco di Roma Gualtieri si è recato in sopralluogo a Piazza Pia dove il 22 agosto sono iniziati i lavori per la realizzazione di due piazze pedonali.

“Si tratta di un lavoro enorme, di straordinaria importanza, che – dichiara Gualtieri – non solo permetterà di liberare quest’area storica dal transito di oltre 3mila auto l’ora, ma riqualificherà totalmente questo luogo con uno spazio pedonale meraviglioso tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione, ricco di elementi di arredo urbano e di spazi verdi. Tutto questo, realizzando un sottopasso e spostando uno dei più grandi collettori fognari di Roma.

Purtroppo, con un cantiere di simili dimensioni in un punto nevralgico della città, saranno inevitabili disagi per il traffico, ma stiamo lavorando per limitarli al minimo possibile.

Abbiamo introdotto e comunicato modifiche alla viabilità e al transito dei mezzi del trasporto pubblico e, attraverso un costante monitoraggio dei flussi, stiamo apportando ulteriori misure per migliorare la circolazione, che entreranno in vigore già nei prossimi giorni. Tra queste, la modifica dei tempi dei semafori; il divieto di fermata su Lungotevere in Sassia; l’istallazione di dissuasori di sosta sulla curva di collegamento tra Via S. Pio X e Lungotevere in Sassia; più segnaletica verticale con cartelli a largo raggio, che indicano percorsi alternativi; nuovi percorsi pedonali protetti; modifica della segnaletica orizzontale e verticale su Piazza Cavour all’incrocio con Via Crescenzio, al fine di permettere la svolta a sinistra sulla stessa Via Crescenzio. Inoltre, verrà soppresso il capolinea del bus 40 su Borgo S. Angelo, con limitazione del percorso e sola fermata su Lungotevere in Sassia, e verranno utilizzati bus di lunghezza massima di 12 metri.

Ringrazio – ha concluso il Sindaco – tutti gli uffici del Commissario straordinario, l’assessora Segnalini e Patanè, il dipartimento CSIMU, Anas, la ditta, i lavoratori, il Governo e tutti coloro che hanno reso possibile l’apertura di un cantiere in tempi così rapidi.

Ci vorrà pazienza e piena collaborazione da parte di tutte le romane e i romani, ma alla fine dei lavori, nel dicembre del prossimo anno, la nostra città offrirà un nuovo straordinario spazio da regalare al mondo intero”.