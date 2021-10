Visita endocrinologica a Roma: come prenotarla in modo rapido e veloce

Dagli ultimi esiti degli esami risultano delle anomalie che fanno pensare a possibili squilibri endocrini? Con una visita endocrinologica a Roma, presso le varie strutture convenzionate potrai chiedere un parere all’esperto, che approfondirà gli esiti trovando una cura per gestire al meglio la malattia endocrina.

Prenotare la visita endocrinologica a Roma con un clic da smartphone

Tuttavia, recarsi ad uno sportello del CUP (Centro Unico di Prenotazione) delle strutture sanitarie potrebbe essere faticoso per alcune persone che hanno una mobilità ridotta o semplicemente problematico dover fare lunghe file per attendere il proprio turno e magari non avere neppure modo di riuscire a prenotare il prima possibile. Come fare allora?

Grazie ai portali di salute online ogni step sarà semplificato e potrai prenotare la tua visita endocrinologica a Roma in un battibaleno! È molto semplice:

Collegati ad una delle piattaforme di salute messe online a disposizione del grande pubblico;

Registrati creando il tuo profilo;

Ricerca per data, orario e luogo la struttura convenzionata a te più vicina. Potrai, inoltre, filtrare la ricerca anche per assicurazione, nel caso tu abbia una copertura assicurativa sanitaria da poter utilizzare per la prenotazione di visite ed esami ottenendo uno sconto o un rimborso;

Selezionata la struttura, conferma la tua scelta;

Inserisci i tuoi dati personali e compila tutti i campi richiesti: nome, cognome, indirizzo email, numero di cellulare, codice assicurato;

Concludi la tua prenotazione;

A questo punto riceverai un’email di recap all’indirizzo email che avrai indicato in fase di registrazione/prenotazione.

I portali di prenotazione online ti consentono, inoltre, di poter saldare in anticipo il pagamento della prestazione sanitaria tramite metodo di pagamento elettronico. In questo modo il giorno della visita non dovrai preoccuparti di portare dietro i contanti o di dover fare lunghe file alla cassa, ma potrai direttamente recarti nello studio medico.

Prenotazione visita endocrinologica a Roma con polizza assicurativa

Se hai selezionato una struttura ospedaliera, presso cui recarti a fare la tua visita endocrinologica a Roma, che sia convenzionata con la tua polizza assicurativa che prevede il pagamento in forma diretta, non dovrai pagare nulla sulla piattaforma online al momento della prenotazione della prestazione sanitaria.

Nel caso in cui, invece, sia prevista una franchigia a tuo carico, potrai pagarla direttamente presso la struttura sanitaria al momento dell’accettazione.

In generale, per qualsiasi tipo di prestazione, sarà sempre mostrato il costo da dover pagare senza assicurazione. Se vuoi conoscere, prima del giorno dell’accettazione, l’importo a tuo carico (se hai prenotato con assicurazione) devi contattare direttamente la compagnia assicurativa.

In fase di prenotazione puoi filtrare i risultati di ricerca per compagnia assicurativa ottenendo così le disponibilità delle strutture che prevedono il pagamento in forma diretta da parte di quella assicurazione.

Mentre, se viene scelta una struttura non convenzionata con l’assicurazione, la prestazione potrebbe comunque essere coperta dalla polizza assicurativa e si può richiedere un rimborso successivo direttamente alla compagnia assicurativa.

Infine, tramite piattaforma online puoi anche prenotare la visita per i tuoi familiari, come la visita per la tiroide e l’ecografia alla tiroide con medici specialisti in tiroide, o prenotare la visita da un endocrinologo a Roma per conto di uno dei tuoi cari.