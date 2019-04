Visita guidata gratuita alla Cervelletta con una guida d’eccezione

Gli organizzatori di Benvenuta Primavera hanno inserito (un plauso!) nel programma una visita primaverile al parco della Cervelletta.

Perché non approfittare dell’occasione di una visita guidata gratuita condotta dal massimo esperto del monumento e del suo parco naturale ossia il professor Domenico Pietrangeli conosciuto meglio come “Mimmo Cervelletta”?

L’appuntamento è per Venerdì 12 aprile alle ore 10,30 dall’ingresso di via G.Spataro (zona Colli Aniene) da dove inizierà il percorso a piedi attraverso l’aerea umida del Parco Naturale della Cervelletta per poi risalire verso il Casale, Allo stato dei fatti, ad oggi, il Casale è stato considerato inagibile; tuttavia la visita guidata che si svolgerà esternamente resta di grande valore. Potrete scambiare qualche opinione con i membri del Coordinamento Uniti per la Cervelletta.

Non occorre prenotazione.