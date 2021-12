Visite Guidate ai Parchi e alle Ville di Roma, il calendario di dicembre

Proseguono gli appuntamenti con le visite guidate nelle ville e nei parchi storici della Capitale. Ricco come di consueto anche il calendario di dicembre.

Restano, invece sospesi i Trek storico ambientali, i quali prevedono un attraversamento di più luoghi della città, spesso sovraffollati, tali da non garantire la sicurezza dei partecipanti.

Le Visite guidate che si eseguono all’interno di Parchi e Ville, con le giuste misure cautelative, garantiscono una maggiore tutela. Per ciascuna villa o sito è stato studiato un percorso didattico di visita storico-botanica con proposte di itinerari predeterminati, con le soste programmate, alla scoperta delle specie più significative (per diffusione, particolarità o rarità) e dei singoli alberi monumentali e notevoli per dimensioni.

Come disposto dalla Delibera dell’Assemblea Capitolina n.102/2017, il costo delle visite guidate è di 4 Euro a persona; sarà gratuito per gli over 65, i ragazzi fino a 14 anni e i disabili.

IL CALENDARIO

Calendario in dettaglio, modalità di prenotazione e ogni altra informazione utili