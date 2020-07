Visite guidate teatralizzate al bestiario storico e artistico di Roma

Animali che non mordono, non graffiano, anzi donano. Sono i simboli custoditi tra le fontane, i palazzi, i monumenti della Città Eterna, che rappresentano gatti, orsi, cervi, leoni e non solo, e che dal 9 luglio alle ore 21.30 saranno i protagonisti dei Pet Tour Experience, una serie di visite guidate teatralizzate alla scoperta del bestiario storico e artistico di Roma con una guida d’eccezione: il celebre Trilussa, pronto a declamare i suoi versi dedicati agli animali, come hanno fatto numerosi altri illustri poeti nella storia.

Passeggiando tra vicoli e strade sarà possibile incontrare le moltissime bestie, in senso metaforico, eternamente fissate sulla pietra con lo scopo di raccontare una città divisa tra i poteri delle grandi famiglie baronali, impreziosita dalle opere di artisti eccezionali, ricca di storielle cresciute nel suo sottobosco urbano. I tour organizzati da I Viaggi di Adriano insieme a Luca Basile, creatore del format insieme alla sua compagnia, la Fenix1530, invitano i visitatori per l’esperienza Pet a portare cibo per gatti che sarà donato ai volontari di due oasi feline.

Ai Pet Tour Experience potranno partecipare anche gli amici a quattro zampe. Proseguono poi fino a settembre altre iniziative: dai tour incentrati sui luoghi del cinema a quelli relativi alle scene del crimine o sullo sport nell’antica Roma, senza dimenticare quelli sui fantasmi e le statue parlanti. Ma ci sono anche il virtual tour sulla Roma Imperiale o le coinvolgenti Visite Guidate Teatralizzate, con guida e cast di attori, dedicate a Mastro Titta, Il marchese del Grillo, Bernini e Borromini e tanti altri.

Prenotazione obbligatoria, perché i gruppi sono contingentati come previsto dall’ordinanza regionale. Info 334 3006636 oppure on line www.iviaggidiadriano.it

F. R.