Visite notturne nel Parco della Cervelletta

Dopo il successo della prima visita guidata notturna del Parco Naturale della Cervelletta (1 giugno), nella quale i cinquanta posti disponibili sono stati esauriti nel giro di qualche ora, domani 5 giugno 2021 viene ripetuta l’iniziativa ma anche questa è già SOLD OUT.

L’escursione naturalistica by night ha trovato l’apprezzamento di tante persone che vogliono godersi una prospettiva diversa di questo parco tanto amato. Un momento magico voluto fortemente dai volontari dal Coordinamento Uniti per la Cervelletta guidati dal Prof. Mimmo Pietrangeli e dall’infaticabile dott. Elio Romano.

Per questa seconda visita, oltre ad assistere al “concerto” delle rane, dell’usignolo, dell’assiolo e di altri animali delle zone umide, ci sarà una sorpresa: la visita notturna nella prima chiesa dell’Agro romano “Immacolata alla Cervelletta” costruita nel 1912 e straordinariamente aperta per questo evento. Non mancherà lo straordinario spettacolo delle lucciole che costituiscono una presenza fissa in questo lembo sopravvissuto della campagna romana rimasto integro tra i quartieri della periferia della nostra città.

Nel corso della visita è necessario:

1 – Osservare il più assoluto silenzio e lentezza nei movimenti;

2 – Spegnere il cellulare;

3 – Non usare meccanismi d’illuminazione;

4 – Non indossare scarpe rumorose;

5 – Il completo rispetto della flora e della fauna locale.

La visita dura circa un’ora ed è limitata ad un massimo di 50 persone il percorso è facilissimo e si sviluppa per circa 1 km, adatto ai bambini a partire dai 10 anni di età.

Appuntamento alle 21.30 del 1 giugno in Via Mario Cingolani 22 (Colli Aniene), dove sarà letto il celeberrimo testo “Il canto dell’Usignolo dall’”Adone” di G.B. Martino (1569-1625).

Ricordate che anche per la visita del 5 giugno i posti sono esauriti. Ma tenete d’occhio la pagina Facebook “Salviamo la Cervelletta” nella quale, molto presto, verranno inseriti nuovi appuntamenti. Per prenotare è facilissimo: un semplice clik sul pulsante “prenota subito” sul sito internet del Coordinamento Uniti per la Cervelletta.