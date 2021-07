Vista: la prevenzione non va in vacanza, in piazza il controllo gratuito

Con lo slogan “la prevenzione non va in vacanza” l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Roma in collaborazione con IAPB Italia onlus-Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, dal 21 luglio al 6 agosto organizza una campagna di sensibilizzazione e prevenzione sul territorio di Roma e provincia, per far conoscere ai cittadini gli accorgimenti e i rimedi da utilizzare per salvaguardare i nostri occhi, da fattori come: sole, mare, lenti, sabbia e vento soprattutto nella stagione estiva.

Un tour in cinque tappe nelle piazze di Roma e Provincia per sensibilizzare su tematiche come:

la protezione dai raggi dannosi, all’utilizzo di lenti appropriate; l’importanza di idratare adeguatamente per proteggere la vista; la protezione degli occhi dall’acqua salata e dalla sabbia; gli incidenti che si possono verificare nei mesi estivi; l’utilizzo delle lenti a contatto e il loro utilizzo al mare; l’importanza di una corretta alimentazione per salvaguardare la salute visiva.

L’iniziativa prevede inoltre il controllo gratuito della vista grazie al supporto di medici oculisti ed ortottisti con l’ausilio di un’unità mobile messa a disposizione dall’I.A.P.B. Ed ecco allora il cronoprogramma con giorno e luogo dei “Punti Prevenzione” con orario continuato dalle 9.00 alle 19.00:

21 Luglio 2021 Piazza degli Euganei – Roma.

23 Luglio 2021 Largo Agosta – Roma

26 Luglio 2021 Piazza di Corte – Ariccia (Rm)

29 Luglio 2021 Piazza Don Bosco – Roma

6 Agosto 2021 Piazza Giuseppe Garibaldi – Tivoli (Rm)