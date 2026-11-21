Un invito a fermarsi e a interrogarsi sul senso del nostro stare al mondo, superando la storica frattura tra sapere umanistico e ricerca scientifica. In occasione della Giornata Mondiale della Filosofia 2026 — ricorrenza istituita dall’UNESCO nel 2005 e celebrata ogni anno il terzo giovedì di novembre per promuovere il pensiero critico e il dialogo tra le culture — mercoledì 25 novembre alle ore 19:00 l’Aula Odeion del Museo dell’Arte Classica (Sapienza Università di Roma) ospiterà il filosofo e teologo Vito Mancuso.

L’incontro, promosso dalla sede romana di Nuova Acropoli (attiva nel quadrante Marconi) in collaborazione con il Museo dell’Arte Classica, si intitola «Filosofia e Scienza per essere umani migliori» e si inserisce nel tema internazionale scelto per il 2026 dall’organizzazione, presente in oltre 50 Paesi: «Il dialogo tra Filosofia e Scienza».

Il cuore dell’incontro: filosofia, scienza e pensiero critico nell’era dell’IA

Al centro della serata ci sarà una riflessione profonda sul significato autentico del ricercare, dello scoprire e del conoscere. Spesso percepite come due mondi separati o addirittura inconciliabili, la ricerca scientifica e l’indagine filosofica condividono in realtà la stessa spinta originaria: la ricerca della verità e il desiderio di comprendere la realtà che ci circonda.

Un confronto quanto mai urgente: in un’epoca segnata dalla rapida diffusione dell’intelligenza artificiale e dall’automazione dei processi cognitivi, la capacità di esercitare il pensiero critico diventa infatti sempre più fondamentale per non delegare alle macchine il discernimento etico, la formulazione delle domande di senso e il governo delle scelte umane.

Il dibattito non proporrà dunque una filosofia contro la scienza, bensì una filosofia insieme alla scienza. Attraverso un dialogo a due voci, l’appuntamento intende esplorare come l’alleanza tra questi due saperi possa favorire una visione unitaria dell’essere umano, della natura e del cosmo.

Le domande sul tavolo toccheranno direttamente la vita quotidiana e l’interiorità dell’uomo contemporaneo: è possibile decifrare i meccanismi del mondo senza interrogarsi sul nostro posto al suo interno? E, soprattutto, in che modo la conoscenza può tradursi in etica, consapevolezza e miglioramento concreto dell’essere umano?

I protagonisti del dibattito

La serata prenderà il via alle 18:15 con l’accoglienza del pubblico. Alle 19:00, dopo l’introduzione e l’ospitalità di Massimiliano Papini, direttore del Museo dell’Arte Classica, si entrerà nel vivo del dialogo tra Vito Mancuso, teologo laico e pensatore indipendente, tra i saggisti più autorevoli del panorama italiano, che da anni propone una spiritualità libera dai vincoli dogmatici, capace di dialogare con la scienza e con la ragione filosofica, orientata alla libertà interiore, all’amore come fondamento e alla ricerca costante del senso dell’esistenza.

Autore di opere di grande successo come L’anima e il suo destino, A proposito del senso della vita e Non ti manchi mai la gioia, prende parte all’evento con la dichiarata «volontà di rendere un servizio alla Filosofia che tanto ama».

A fargli da contraltare sarà Manuela Di Paola, farmacista di formazione e diplomata in Naturopatia, fin da giovane volontaria impegnata, è stata fondatrice della filiale di Nuova Acropoli di Catania e dal 2025 ricopre il ruolo di Presidente Nazionale di Nuova Acropoli Italia ODV. Nel corso degli anni ha promosso numerosi corsi, conferenze e incontri pubblici dedicati alla diffusione della filosofia attiva, del volontariato e della cultura.

L’incontro sarà moderato da Roberta Cannone, che dal 2012 dirige la sede romana di Nuova Acropoli, curando progetti filosofici, culturali e civici in sinergia con enti e istituzioni del territorio.

La scelta della sede non è casuale: l’Aula Odeion, con la sua caratteristica struttura semicircolare a gradoni, è un luogo dove la cultura classica incontra la vita universitaria. Parte integrante del percorso espositivo del Museo dell’Arte Classica della Sapienza, l’aula è circondata da una straordinaria collezione di circa 1.200 calchi in gesso di sculture greche e romane, testimonianza secolare della ricerca dell’armonia e della bellezza.

Proprio per permettere ai cittadini di scoprire questo patrimonio prima del dibattito, alle ore 18:00 sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita del museo, condotta dal direttore Massimiliano Papini (su prenotazione).

Informazioni utili per partecipare

• Quando: Mercoledì 25 novembre 2026 (ore 18:00 visita guidata su prenotazione; ore 18:15 accoglienza; ore 19:00 inizio conferenza).

• Dove: Aula Odeion – Museo dell’Arte Classica, Sapienza Università di Roma (Piazzale Aldo Moro, 5).

• Ingresso: Libero fino a esaurimento posti (si consiglia di arrivare in anticipo).

• Prenotazioni visita guidata e contatti: Scrivere a [email protected] o contattare via WhatsApp/telefono il numero 351 937 8073. Ulteriori dettagli su www.nuovaacropoli.it.

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