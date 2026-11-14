“Viva la Mamma!” con Iva Zanicchi, Milena Miconi, Samuel Peron, Diego Ruiz

Cosa può accadere se una mamma non più giovanissima, ma nel pieno della vitalità, rivendica il suo diritto alla felicità, lontana dallo stereotipo della donna matura “tutta casa e nipoti”? Tra risate e riflessioni si prepara al debutto la commedia “Viva la Mamma!”, che vanta un cast esplosivo e vede al centro della scena Iva Zanicchi, affiancata da Milena Miconi, Samuel Peron, Diego Ruiz.

Uno spettacolo brillante, scritto e diretto dallo stesso Ruiz e prodotto da Giuseppe Magagnini per la Carpe Diem Produzioni in co-produzione con C.T.M. Centro Teatrale Meridionale, che sceglie la via del sorriso per esplorare le fragilità e le contraddizioni del presente. Dopo l’applauditissimo debutto al Teatro Goldoni di Corinaldo, in provincia di Ancona, lo spettacolo prosegue con grande successo continuando a registrare il tutto esaurito in ogni tappa.

Dal 17 al 22 novembre la commedia sarà, invece, al Teatro Manzoni di Roma e subito dopo approderà in oltre 50 date previste in alcuni tra i più importanti teatri d’Italia, tra cui quelli di Castiglione delle Stiviere, Crema, Sant’Arpino, Foggia, Cerignola, Taranto, Martina Franca, Trapani, Caltanissetta, Alcamo, Mazara del Vallo, Fiuggi, Aprilia, Empoli, Monza, Bologna, Trieste e anche Bellinzona in Svizzera, fino al 31 gennaio 2027.

L’ironia del testo affronta, con uno sguardo lucido e attento, un tema delicato e una delle sfide sociali della nostra epoca: la solitudine degli anziani, con le criticità legate alla loro quotidianità. Sul palco una famiglia è alle prese con il tradizionale pranzo natalizio, ma per la prima volta il classico e prevedibile rituale sarà stravolto da una rivelazione decisamente insolita. Michela (Iva Zanicchi), madre vulcanica e travolgente, spiazza i figli Sofia (Milena Miconi) e Sandro (Diego Ruiz) con una sorpresa che lascia tutti perplessi.

Nella sua vita è entrato un uomo (Samuel Peron), molto più giovane di lei, che le tiene compagnia, la aiuta, la sostiene e condivide la sua routine. Quella che dovrebbe essere una giornata di festa si trasforma così in un susseguirsi di sospetti, battibecchi, equivoci e momenti esilaranti, mentre i figli cercano di capire le reali intenzioni del nuovo arrivato, immaginando già una truffa in piena regola, proprio come quelle che si sentono spesso nei telegiornali.

Lo spettacolo “Viva la Mamma!”, in alcuni teatri, si avvarrà della partecipazione di rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri che, al termine della rappresentazione, saliranno sul palco proprio per ribadire e rafforzare l’importanza della prevenzione e della sicurezza per le fasce più deboli e soggetti fragili, spesso al centro di danni e raggiri.

La commedia dal ritmo incalzante ironizza con affetto e acume sulle dinamiche dei rapporti familiari, sulle nostre piccole e grandi gelosie e sull’incontenibile forza d’animo delle mamme italiane. E’ un viaggio che tocca da vicino i legami familiari contemporanei cercando di far ricordare che la voglia di vivere non ha una data di scadenza.

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