Volanti incendiate a Roma: il piromane identificato e fermato a Ladispoli

È terminata sul litorale romano, a Ladispoli, la fuga del piromane delle volanti. Gli agenti della Digos di Roma lo hanno individuato e fermato dopo una vera e propria caccia all’uomo, avviata subito dopo i roghi che hanno colpito due auto istituzionali nel cuore della città.

L’uomo – di cui al momento non sono state diffuse le generalità – è un cittadino italiano ed è ritenuto il responsabile dell’incendio doloso di una volante della Polizia di Stato e di una vettura del Ministero della Giustizia. I due mezzi erano parcheggiati, rispettivamente, davanti al Commissariato Viminale in via Farini e al Ministero in via Arenula, in pieno Centro Storico.

Un piano studiato nei dettagli

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 22:00 di giovedì sera. L’uomo si è avvicinato con passo deciso a una vettura della Polizia Penitenziaria, ferma davanti al Ministero della Giustizia.

Con una bottiglia di liquido infiammabile e un accendino, ha tentato di dare fuoco all’auto. Ma il suo piano è stato sventato dall’intervento tempestivo degli agenti in servizio, che sono riusciti a spegnere le fiamme prima che causassero danni significativi. Ma non era finita lì.

Il piromane sotto le telecamere

Alle 22:39, poco dopo il primo episodio, le telecamere del Commissariato Viminale immortalano una figura sospetta. Cappellino con visiera, pantaloni lunghi, zaino sulle spalle. Si accuccia sotto una volante parcheggiata, versa il liquido infiammabile e accende la miccia. Anche in questo caso, il fuoco viene domato rapidamente. Ma le immagini sono decisive: inchiodano il responsabile, che a quel punto è già in fuga.

Alle 23:00, un altro rogo viene segnalato in piazza dell’Indipendenza, davanti alla sede del Consiglio Superiore della Magistratura. In questo caso vengono incendiati alcuni rifiuti. Il rogo non provoca danni, ma la sua collocazione temporale e geografica solleva sospetti: è collegato agli altri due episodi? Gli investigatori non escludono nulla.

Catturato sul litorale

Identificato quasi subito, il presunto piromane è stato rintracciato nella giornata di venerdì a Ladispoli, già lontano da Roma.

È stato preso in consegna dagli agenti della Digos e messo a disposizione della magistratura.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, ora puntano a chiarire il movente: gesto dimostrativo, disagio personale, vendetta? Per ora, nessuna pista è esclusa.

