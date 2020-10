Volto nuovo per via del Pigneto

Cambio di visuale per via del Pigneto, nel tratto da via Attilio Mori a via Adriano Balbi. I lavori di manutenzione straordinaria sono stati messi in campo per risolvere i problemi di due pini in via del Pigneto ormai malati e pericolanti, in una zona nei pressi del complesso scolastico Manzi e del Giardino Galafati, a qualche centinaio di metri dalla stazione della metro C “Pigneto”.

Oltre alla pavimentazione verrà risistemata anche la fascia centrale.

Saranno mantenuti i parcheggi a spina e una fascia verde con un breve tratto di percorso pedonale con delle panchine sarà creata nel punto in cui via del Pigneto si biforca ed è in salita a causa di un dislivello del terreno.

A. C.