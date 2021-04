Voragine in viale dei Colli Portuensi

Ieri 15 aprile 2021 in Viale dei Colli Portuensi all’altezza Circonvallazione Gianicolense, si è aperta una voragine, profonda 10 metri e larga 5, facendo sprofondare un camion ed un’auto, rimaste intrappolate e mandando il traffico in tilt per ore.

L’autocisterna, attrezzata per gli spurghi delle fognature, era rimasto in bilico, mentre il conducente era sceso senza essere coinvolto. I Vigili del fuoco, con l’aiuto di due gru private, hanno concluso l’ardua operazione di rimozione. E’ stata recuperata anche l’auto parcheggiata lì vicino.

“Roma è veramente cambiata con l’attuale amministrazione guidata dalla Sindaca Raggi. In caso di pioggia frequentemente le fermate metro si bloccano per allagamenti, strade e marciapiedi impraticabili e possibili alberi e rami che precipitano. Un vero e proprio disastro.” E’ il commento di Piergiorgio Benvenuti e Fabio Ficosecco, rispettivamente Presidente e responsabile romano del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“Mancanza di manutenzione delle strade – continua la nota – mancanza di manutenzione del verde, mancanza di manutenzione dei mezzi del trasporto pubblico, disservizi per i cittadini ed un danno d’immagine per la Capitale con foto ed immagini negative che fanno il giro del mondo. E’ il momento di cambiare realmente l’amministrazione della Capitale, non ci sono più alibi – concludono Benvenuti e Ficosecco- siamo a fine mandato ed i romani debbono al più presto esprimersi per il cambiamento”.