Vuoi diventare IBCLC e specializzarti nell’assistenza all’allattamento al seno materno?

Lunedì 22 novembre 2021 a partire dalle ore 18.30 per la durata di circa un’ora, su piattaforma Zoom, Martina Carabetta, presidente dell’Associazione socio culturale Latte & coccole di Roma, terrà un incontro durante il quale illustrerà la figura professionale dell’IBCLC.

Chiariamo che IBCLC è l’acronimo di International Board of Consultant Lactation e si tratta di un Registro internazionale che qualifica e certifica esperti professionali, ai quali si possono rivolgere i genitori che necessitano di supporto per affrontare i problemi comuni ed anche quelli eventualmente più complessi che attengono all’allattamento al seno.

L’incontro di lunedì 22 novembre è finalizzato a rendere noti quali sono i percorsi da seguire per diventare IBCLC, quale il background scolastico/professionale richiesto, infine come acquisire i requisiti per fare domanda di ammissione agli esami. “Presenterò inoltre – annuncia Martina Carabetta – la mia proposta di formazione e tutoring, con il gruppo di lavoro permanente in presenza e online, unico nel suo genere in Italia.

