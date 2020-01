Vuoi diventare Volontario di Protezione Civile?

Perché diventare volontario?

Ci sono dei buonissimi motivi. Ad esempio, per aiutare la tua comunità, per la salvaguardia del territorio dove vivi, per far parte di un gruppo, per essere formato e pronto ad aiutare in caso di emergenza.

E ce n’è uno in più nel caso tu abbia compiuto 18 anni e vuoi impegnare il tuo tempo per l’attività di prevenzione e per dare aiuto in caso di calamità.

Maggiori info:

gpagruppopcroma@gmail.com sms 331.7565144

Odv-Guardie per l’ambiente-Protezione Civile e Tutela Ambientale