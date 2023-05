Vuoti a perdere con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale

Presso la Libreria Il Mattone in via Bresadola, 36 a Centocelle Sabato 13 maggio ore 21 nell’ambito di metti una sera in libreria la rassegna di storie al Mattone: SPARSE COMICHE E CONFUSE storie teatro musica e comicità di e con Serena Damiani e Marco Tullio Dentale.

Una serata all’insegna della comicità e performance “VUOTI A PERDERE”