Wax, la “droga di cera” che brucia la mente e che spopola tra i giovani della Capitale

Costa poco, sballa tanto, e soprattutto è facile da reperire. A Roma torna a circolare con preoccupante frequenza il Wax, una sostanza che somiglia alla cera d’api e che, dietro l’aspetto innocuo, nasconde una vera e propria bomba psicotropa.

Il suo principio attivo – il THC – può arrivare a concentrazioni spaventose: fino all’80%, cinque volte di più della cannabis tradizionale. E il suo effetto? Travolgente, duraturo, ma soprattutto altamente pericoloso.

A confermarne la diffusione nei vari quartieri della Capitale, sono soprattutto chi frequenta i locali della movida – da San Lorenzo a Ostiense, passando per Trastevere.

Giovani, giovanissimi, spesso anche minorenni, fumano Wax nei pressi dei club o nei parchetti adiacenti.

Alcuni lo inalano con appositi vaporizzatori, altri lo mescolano a tabacco o cannabis in spinelli apparentemente “normali”. Ma l’effetto è tutt’altro che leggero.

«Non è una droga per chi vuole solo rilassarsi – racconta Marco, nome di fantasia, un operatore delle notti romane –. Chi assume Wax cerca lo stordimento totale, il blackout emotivo. L’ho visto in ragazzi che non reggevano più in piedi, altri che piangevano e ridevano senza capire dove fossero. È un film distorto, ma reale».

Il Wax, conosciuto anche come “dab” o “budder”, prende il nome dalla consistenza viscosa che ricorda appunto la cera. Viene prodotto attraverso un’estrazione chimica dei cannabinoidi con l’uso di solventi come il butano – un processo artigianale e pericoloso che lascia spesso tracce tossiche nella sostanza finale. Il rischio, oltre allo sballo, è quindi l’intossicazione vera e propria.

Il “successo” del Wax si spiega anche con il prezzo: una dose si acquista per circa 50 euro e può durare a lungo. Ma a fronte del risparmio economico, il conto sulla salute mentale e fisica può essere altissimo.

“Non siamo a conoscenza di overdose da cannabinoidi, ma il Wax ha un principio attivo così alto che potrebbe provocare stati di alterazione psicofisica molto importanti. Pensiamo a qualcuno che si mette alla guida sotto l’effetto di questa droga provocando un incidente e mettendo a rischio la sua vita e quella degli altri”, spiega Mariachiara David, tossicologa forense,”è questo che intendiamo quando diciamo che potrebbe causare la morte, non è una causa diretta ma collegata“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.