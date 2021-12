We Run Rome annullata

Annullata con Ordinanza sindacale n.249 del 30 dicembre 2021 la manifestazione sportiva We Run Rome in programma sabato 31 dicembre 2021.

Il provvedimento è stato motivato da ragioni di sicurezza in relazione alla diffusione del virus Covid 19.

D’AMATO, ‘BENE GUALTIERI SU REVOCA MARATONINA, FASE ATTUALE RICHIEDE PRUDENZA’

“Bene ha fatto il sindaco di Roma, Gualtieri a revocare la maratona, non per mancanza del rispetto dei protocolli, che sicuramente erano stati messi in atto scrupolosamente dagli organizzatori, ma perché le condizioni epidemiologiche consigliano estrema prudenza e cautela, come per altro indicato dalla Asl e dal SERESMI dello Spallanzani”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.