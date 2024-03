Weekend di corse a Capannelle

SABATO 9 MARZO 2024 – TROTTO

Otto corse in programma, con inizio alle 13.50. Un convegno che propone come “clou” una prova per anziani di categoria CD assolutamente ben frequentata, il Premio Baccanali. Il punto di riferimento dovrebbe essere Breeding Demi che affronta avversari teoricamente alla sua portata, sia pure da una posizione di partenza iniziale tutt’altro che agevole. L’allievo di Enrico Bellei, potrebbe cercare lo sfondamento nelle fasi iniziali, ma dovrà comunque guardarsi da un plotone di avversari insidiosi.

Nel convegno anche la TQQ del pomeriggio, il Premio Parilia: sarà abbinata all’ottava e conclusiva corsa, una prova ad inseguimento davvero molto equilibrata dove, sebbene la qualità complessiva del secondo nastro appaia superiore, non vanno esclusi inserimenti tra gli avvantaggiati, specie qualora dovessero cogliere un avvio veloce.

Resto del programma piuttosto incerto ed equilibrato. Gli spunti di pronostico più interessanti potrebbero venire dal Premio Apollinari, prova di apertura riservata agli allievi nella quale potrebbe emergere Bibbo Sm, dalla più qualitative delle tre prove riservate ai tre anni (Premio Vinalia, seconda corsa) con Fuoco d’Amore e da Eureca degli Dei alla terza corsa, Premio Ludi Magalesi, sicuramente il motivo più interessante della corposa trasferta a Capannelle di Edoardo Baldi.

DOMENICA 10 MARZO – GALOPPO

Nel pomeriggio domenicale a Capannelle la prova più attesa sarà il Premio Donatello, sui 1800 metri, dedicato al fuoriclasse della scuderia Dormello. Una corsa per i tre anni esordienti che mantiene sempre il suo fascino perché consente di scoprire i talenti del futuro. È ciò che faranno gli appassionati esaminando al tondino gli 11 protagonisti, tra i quali segnaliamo Aggressivo, allenato da Stefano Botti, oppure Wind Fire Storm, o ancora Lady Rouge. Ovviamente tutti gli undici partenti vantano qualche chance di successo, ed è il fascino unico di questa corsa, seconda di giornata alle 14.35.

Nel pomeriggio sei corse, cinque sulla pista grande in erba ed una sulla all weather. Oltre al Donatello, una maiden e quattro incertissimi handicap che rendono la domenica spettacolare con distanze dai 1600 ai 2300 metri.

Nel Premio Zug, quinta corsa alle 16.25, saranno in 11 e tutte femmine sui 2000 impegnativi metri. In ideale pole position Cicini, Gris Celebre, Miss Daenerys, Krappen.

Da non perdere il Premio Prince Bio, corsa tris del pomeriggio sul miglio, questa volta riservata agli anziani. Sarà la sesta e ultima corsa del pomeriggio alle ora 17.00: al via 11 protagonisti tra i quali Sparklealot, Padre Daniele, A Gonfie Vele, Io So Io, Hizaam .

Altro momento di spessore ed anche di spettacolo, sarà quella dell’handicap limitato, il Premio Cairn Rouge, terza corsa ore 15.10. Unica corsa del pomeriggio sulla pista all weather e sui 2300 metri con 10 nelle gabbie tra cui il vecchio campione Unique Diamond, ma anche cavalli di valore come Frozen Day, dai preclari trascorsi, Time Out e Arc on Fire.

Prima corsa in agenda alle 14.00, Premio Balingarry, una perizia sui 2200 per anziani con i soliti 11 al via tra i quali Redimaggio, El Patron Pepe, Enrico dei Grif, Blonde Queen, El Gringo.

