Weekend in pista all’Ippodromo Capannelle

SABATO 11 NOVEMBRE – TROTTO

Secondo e ultimo appuntamento della settimana con le corse al trotto all’ippodromo delle Capannelle. Convegno composto da sette prove tra le quali quella di maggior valore tecnico è riservata ai puledri non ancora vincitori in carriera. Saranno in dieci al via con Firework By Tony che ha dalla sua una eccellente regolarità e potrebbe centrare il primo traguardo pieno. Dovrà guardarsi da First Julycon, Follow Me d’Arc, debuttante autore di buona qualifica, e Fratm O Lons.

Inizio del pomeriggio di corse alle 13.45.

DOMENICA 12 NOVEMBRE – GALOPPO

Spettacolo assicurato ancora una volta alle Capannelle grazie ai tanti partenti: corse affollate che vuol dire incertezza, coinvolgimento ed emozioni palpitanti.

In programma questo pomeriggio una maiden per i due anni e cinque handicap con una media di 13 cavalli per ogni corsa. Cinque volte si correrà sulla pista grande in erba e una sulla all weather che nei mesi invernali diventerà protagonista.

Partiamo dalla maiden per i due anni sui 1800 metri, il Premio Urban Sea (seconda corsa alle 14.25): al via 11 puledri tutti da scoprire.

Ben 19 nelle gabbie invece nel Premio Melyno, perizia sui 1800 dedicata ai tre anni e prevista come quinta corsa alle 16.20. Osservati speciali Don Checco, Le Beau Bacall, Grey Hurricane, Hizaam, Elbe e Sartatetti.

In 15 invece a contendersi il Premio Michelangelo, sul miglio in confronto intergenerazionale (quarta corsa alle 15.40): i favori del pronostico vanno a Parco Sempione, A Gonfie Vele, Redimaggio, Excelegrif, Holy Sun, Thunderflash.

Nella prova dedicata a Cesare Mercalli, il Premio Farrell, terza corsa di giornata alle 15.05 sui 2200 metri, saranno in 12 al via: tra questi evidenziamo Blanc Menteur, Royal Status, Caterpllar, Fambrus, Xenodio.

L’unica prova sulla pista all weather, il Premio Raimonda da Capua, sarà sul miglio, sesta corsa (e ultima di giornata) in programma alle 16.55 per i tre anni. In 15 nelle gabbie e riflettori puntati su Eyes of Stars, Corona Drago, El Dorato, Stop and Think.

Prima corsa in programma alle 13.50.

Foto Domenico Savi