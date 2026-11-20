Un altro fine settimana di deviazioni, divieti di sosta e strade chiuse attende automobilisti e utenti del trasporto pubblico a Roma tra sabato 21 e domenica 22 novembre. Come ogni sabato e domenica dell’anno (tranne agosto), dalle 7 alle 19 restano accesi i tre varchi elettronici sperimentali della Ztl Territoriale «Appia Antica», posizionati all’ingresso di via Appia Antica da via delle Mura Latine, all’incrocio tra via Appia Antica e via Appia Pignatelli e su via Ardeatina da via delle Sette Chiese.

Sabato 21 il programma si apre alle 14:30 allo stadio Pasquale Giannattasio del Municipio X con Ostiamare-Atalanta Under 23 di Lega Pro, che potrà causare deviazioni e rallentamenti ai bus 05, 05B e 05P tra via del Mar Arabico e via Mar dei Coralli, per proseguire alle 15 all’Olimpico con Lazio-Lecce di Serie A: attorno al Foro Italico scatteranno divieti di sosta a largo raggio già dalla mattina e possibili ingorghi nelle fasi di afflusso e deflusso. Per arrivare allo stadio con i mezzi pubblici restano utilizzabili le linee 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982 (più 61, 160, 490 e 495 per piazzale Flaminio), con ultime corse metro all’1:30.

Domenica 22 blindata attorno a San Pietro, sfilata nel Tridente, podistica al Tiburtino e stop in via dei Castani

Domenica 22 novembre sarà invece scandita da quattro grandi fronti cittadini. A San Pietro, per l’Angelus di Papa Leone XIV alle 12 e il successivo pranzo con i poveri alle 12:30 in Aula Paolo VI, entro la mezzanotte scatteranno sgomberi e divieti di sosta su largo del Colonnato, via di Porta Angelica, Borgo Pio (tra via di Porta Angelica e via del Mascherino), via del Mascherino (tra Borgo Pio e via dei Corridori), piazza della Città Leonina, via dei Corridori, via Rusticucci, via della Conciliazione e controviali (da via della Traspontina a piazza Papa Pio XII), piazza Papa Pio XII, via Pfeiffer, largo degli Alicorni, via Paolo VI e piazza del Sant’Uffizio; dalle 6 alle 22 il traffico sarà bloccato sulle stesse vie e su vicolo del Campanile, via Scossacavalli, via dei Corridori altezza via dell’Erba, via della Conciliazione angolo via della Traspontina, via del Mascherino altezza piazza Risorgimento (salvo veicoli diretti in Vaticano), Borgo Santo Spirito/largo Ildebrando Gregori e largo di Porta Cavalleggeri/piazza del Sant’Uffizio.

Tra le 8 e le 12 una cerimonia alla chiesa ortodossa di Eritrea imporrà divieti di sosta dalla notte in piazza e via di San Salvatore in Campo, mentre alle 15 dal Tridente partirà la «Christmas Parade» da piazza del Popolo a piazza di Spagna lungo via del Corso e via dei Condotti, con rimozioni entro le 0:30 della notte e chiusure a vista entro le 14 tra piazza di Spagna, piazza Mignanelli, via Borgognona, via dei Condotti, via delle Carrozze, via della Croce, via del Corso fino a via Frattina, vicolo del Bottino, via Mario de’ Fiori, largo Goldoni e piazza della Trinità dei Monti.

In periferia, dalle 8 alle 13 circa mille partecipanti correranno la «Corri al Tiburtino» nel IV Municipio (partenza e arrivo in via Mozart lungo un percorso che include tra l’altro via della Vanga, via Grotta di Gregna, viale Santi, viale Togliatti, viale Franceschini, piazza Loriedo e viale Bardanzellu), determinando la deviazione delle linee 058, 309, 450, 451, 508 e 075 e l’arretramento del capolinea 309 da Santa Maria del Soccorso a piazza Balsamo Crivelli a Casal Bruciato; a Centocelle, infine, via dei Castani resterà chiusa tra piazza dei Mirti e via dei Faggi dalle 7:30 alle 21 circa con bus deviati.

Sempre valido inoltre lo schema legato ai cantieri sui binari di Ponte Matteotti partiti il 16 novembre, con deviazione sul lungotevere Michelangelo per i bus da viale delle Milizie accanto a quelli provenienti dal lungotevere delle Armi.

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