Welcome High Voltage, Campione del Mondo, al SuperCat Show 2023 di Roma

Bello, spumeggiante, voluminoso, vanitoso… si chiama Welcome High Voltage ed è il Campione del Mondo in carica che ha vinto l’ultimo World Show 2023 di Strasburgo, in Francia e parteciperà al SuperCat Show 2023 di Roma, oggi e domani alla Nuova Fiera di Roma www.supercatshow.com.

È un Persiano rosso, maschio castrato, nato il 27 marzo 2022, pesa quattro chili e mezzo, e appartiene alla filippina Rena Joy Alba e al marito italiano Fabrizio Giovine che precisa: “È stata una bellissima vittoria, la forma del nostro Welcome High Voltage è a cubo perfetto, come esige lo standard di razza, c’erano 1500 gatti provenienti da tutte le federazioni feline mondiali: tanto per capirci, questo World Show per i gatti è come la Coppa del Mondo per il calcio. Ed è il primo gatto campione del mondo appartenente a una filippina. Quest’anno l’Italia ha partecipato con 8 gatti nella categoria 1 (Persiani, Esotici, Sacri Birmania, Ragdoll) e ha portato a casa 4 titoli mondiali, tra cui il nostro. Come passa la sua vita in casa? – continua Fabrizio Giovine – è un grande mangione, sta quasi sempre a dormire, come tutti i gatti, e se lo toeletti si mette pure in posa perché è un grande fanatico. Abbiamo anche un altro gatto, un Esotico bianco, che è arrivato terzo nel mondo allo stesso World Show”. Una curiosità: la lettera assegnata a tutti i gatti di razza del 2022 è la H (ogni anno cambia), per questo l’attuale Campione si chiama Welcome High Voltage.

OLTRE 50 BRITISH SHORTHAIR E LONGHAIR, DOMENICA ore 15

Domenica alle 15 si terrà un Best di Razza sui British Shorthair e Longhair (almeno 50), da non perdere.

OLTRE 600 FELINI COL PEDIGREE E GATTI DI “RAZZA STRADALE”

Più di 600 magnifici felini col pedigree provenienti dai migliori allevamenti mondiali esibiranno il loro charme al SuperCat Show 2023 e faranno anche da cornice ai gatti meno fortunati, di “razza stradale” in cerca di adozione, al corner adozioni a cura dell’ Arca – Gatti della Piramide odv www.igattidellapiramide.it, partner storico di SuperCat Show, per trovare casa a tanti micetti romani sfortunati.

Saranno due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi, spettacoli per grandi e piccini. Un maxi-evento sponsorizzato dal main sponsor Monge, e dai top sponsor Schesir, Natural Trainer, Royal Canin, Oasy, Farmina, Prolife e Purina. Il Mago Lupis, già concorrente di Italia’s Got Talent 2022, e la sua compagna vestita da Cat Woman, stupiranno tutti con lo spettacolo “Magia, illusione e divertimento felino” con tanti trucchi gattofili, anche coinvolgendo sul palco gli spettatori. e gli amanti dei Social potranno farsi originalissimi selfie davanti allo Specchio Felin-Magico che li trasformerà in gattoni con orecchie, coda e altri felin-dettagli con tanto di cornice virtuale di SuperCat Show 2023.