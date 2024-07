Wimbledon: azzurri protagonisti nella giornata inaugurale

Nove italiani in campo per il primo turno di Wimbledon, il terzo Slam del 2024. Un inizio di torneo ricco di sfide per i nostri portacolori, con Berrettini e Sinner pronti a giocarsi un possibile derby al secondo turno.

Arnaldi e Fognini aprono le danze alle 12:00. Arnaldi, sfavorito contro Tiafoe (2.25 contro 1.63), punta a centrare l’impresa. Fognini, invece, se la vedrà con Van Assche, con i bookmaker che vedono il francese leggermente favorito (2.00 contro 1.80).

Nel pomeriggio è il turno di Berrettini, che sfida Fucsovics. L’italiano è nettamente favorito (1.16 contro 5.00) e punta al secondo turno, dove potrebbe incrociare Sinner. Il giovane altoatesino, contro Hanfmann, è dato per strafavorito (1.01 contro 14.00) e punta a un esordio convincente.

Bellucci e Sonego completano il tabellone maschile. Bellucci sfida Shelton (1.35 contro 3.20), mentre Sonego se la vedrà con Navone (1.05 contro 9.00).

Nel femminile scendono in campo Paolini, Trevisan ed Errani. Paolini è favorita contro Sorribes Tormo (1.15 contro 5.50), mentre Trevisan ha un compito più arduo contro Keys (13.00 contro 1.02). Errani, infine, sfida Noskova (4.00 contro 1.24).

Un inizio di torneo ricco di emozioni per i nostri azzurri, con tante sfide interessanti e la speranza di regalare gioie al pubblico.

In bocca al lupo ai nostri azzurri per il prosieguo del torneo!

