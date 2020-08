X Municipio, FDI: “Con la nuova pista ciclabile, i parcheggi per disabili sono diventati molto pericolosi”

“Grazie alla nuova e splendida pista ciclabile, i parcheggi per disabili sono diventati molto pericolosi visto che per salire e scendere dalla propria autovettura le persone con handicap devono farlo in mezzo alla strada dove passano le altre vetture, a rischio della propria incolumità e di quella degli altri. Se invece devono scendere dal lato passeggero, il rischio è quello di scontrarsi con i ciclisti o i ‘simpatici’ monopattini elettrici.” È quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo e il capogruppo e coordinatore di Fratelli d’Italia del X Municipio, Pietro Malara.

“Questa – coè nella realtà, a parte le chiacchiere ed i proclami, l’attenzione dell’Amministrazione municipale verso le categorie più deboli. Un metodo per tutelare i disabili davvero vergognoso e contro il quale ci batteremo in tutte le sedi opportune” .