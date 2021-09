X Municipio. Salce (Ecoitaliasolidale-FI) numerose scuole ancora senza adeguata manutenzione spazi verdi

“Mancano poche ore dall’inizio delle scuole, previsto per lunedi 13 settembre, eppure in molte scuole dell’infanzia del X’ Municipio gli spazi verdi non sono stati oggetto di una adeguata manutenzione, tanto che in alcuni casi gli stessi genitori stanno intervenendo in modo volontario”.

E’ quanto dichiara Giuliana Salce, campionessa del mondo di marcia, responsabile per il Lazio del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale e candidata al Campidoglio e al X’ Municipio nella lista di Forza Italia.

“In questo momento di post pandemia covid sarebbe stato ancora di più importante una adeguata manutenzione degli spazi esterni, per garantire ai giovanissimi frequentatori delle scuole un momento ludico di divertimento ed una palestra all’aria aperta importante per l’attività motoria, ed invece solo erbacce e mancanza di decoro. Benissimo gli interventi volontari dei genitori -prosegue la Salce- certamente sarebbe stato compito di chi amministra la Capitale programmare per tempo una adeguata manutenzione”.

“I tempi certi di apertura delle scuole si conoscono e quindi è impossibile non aver programmato per tempo la manutenzione in tutti i plessi scolastici – conclude la Salce- ma sappiamo bene qual’è stata l’attenzione al verde di chi ha amministrato sino ad oggi il X’ Municipio e la Capitale, per questo chiediamo con forza un cambiamento”.