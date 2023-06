XCAT World Championship: l’equipaggio italiano AL&AL Racing pronto a dare battaglia

È arrivato in Romania, sulle coste del lago di Costanza, il circus dell’XCAT World Championship, la più importante competizione di motonautica al mondo; a sfidarsi dodici imbarcazioni da tutto il mondo giunte sulle acque rumene per la terza tappa del mondiale, l’ultima in Europa prima che le barche facciano rotta verso l’Asia e il Medio Oriente dove si terranno le gare che chiuderanno la stagione 2023. Nel pomeriggio di oggi si sono svolte le prove libere cronometrate che, seppure non costituiscano una prova utile ad assegnare punti per la classifica, sono spesso un indicatore di quale spettacolo offriranno le gare del sabato e della domenica.

Il team italiano AL&AL Racing, alla guida della barca numero 22 denominata Consulbrokers/Pastamato, è pronto a lanciare la sfida all’equipaggio emiratino di Fazza, che dopo le tappe di Fiumicino e Porto degli Argonauti guida la classifica generale.

L’equipaggio napoletano rappresentato dai primi piloti Alfredo Amato e Luca Betti e dal terzo pilota Vincenzo Mariniello ha girato poco sotto i 3 minuti nella prova odierna, dando dimostrazione di essere già pronto per la grande sfida di questo week end, quando si disputeranno le due gare che assegneranno punti per la classifica iridata.

“Abbiamo buone sensazioni per il weekend che sta per iniziare – commenta Alfredo Amato, driver di AL&AL Racing – e siamo alla ricerca del miglior assetto possibile data la particolarità di correre su lago. L’acqua di lago è normalmente meno mossa di quella di mara e quindi il settaggio della barca sarà ancora più decisivo per l’ordine di arrivo finale”.

Gli fa eco Alfonso Napolitano, team manager di AL&AL, che si concentra sugli aspetti tecnici in vista della pole position di sabato mattina, che delineerà la griglia di partenza di Gara1, che si terrà sabato pomeriggio. “Abbiamo lavorato duro per preparare la gara – esordisce Napolitano – e vogliamo arrivare pronti alle qualifiche; la barca è pronta e in clima per il weekend è di grande fiducia”.

Il Campionato Mondiale XCAT rappresenta la più importante categoria delle motonautica internazionale e l’Italia in questa disciplina si è sempre dimostrata tra le assolute protagoniste a livello internazionale; un protagonismo che AL&AL Racing vuole onorare fino in fondo cercando di confermare le prestazioni fin qui fornite consolidando il posizionamento in classifica generale, dove i partenopei occupano la quinta posizione generale ma in piena lotta per il podio finale.