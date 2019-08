XIV municipio, Cameriere: “Mi dimetto da Coordinatore FI e aderisco a Cambiamo”

“Lascio Forza Italia per aderire al nuovo progetto politico di Giovanni Toti”. Ho sperato fino all’ultimo nel rinnovamento auspicato e tentato fino all’ultimo da Giovanni Toti all’interno di Forza Itala, ma le vecchie logiche e la miopia politica di non aprire il partito a tutte quelle realtà vicine al mondo che ha sempre rappresentato Forza Italia, hanno prevalso sulla necessità di un vero Cambiamento che risponda alle istanze dei cittadini che ogni giorno si sentono sempre meno rappresentati dai politici.

“Questa scelta è stata anche facilitata dal coraggio dimostrato dall’amico Adriano Palozzi nel credere, contro tutto e tutti, in un progetto che mette al centro il merito e le competenze quali elementi di garanzia per ben rappresentare i cittadini nelle istituzioni e nel governo del movimento. Insieme a me una sostanziale parte del coordinamento, tra cui: Roberto Montagna, Marco Palazzi e Angelo Di Rollo persone che si sono sempre impegnate per portare avanti una sana politica che riconquisti la fiducia dei cittadini da ricreare un rapporto virtuoso per il bene comune. “Cambiano con Toti”.

Così, in una nota, Enrico Cameriere, coordinatore FI XIV Municipio dimissionario e neo esponente di “Cambiamo con Toti”.