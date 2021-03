XV Municipio, Simonelli: Facciamo chiarezza su Viadotto Giubieo, discarica e insediamenti abusivi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Negli ultimi giorni sono usciti alcuni articoli relativi allo stato di degrado e di pericolo di alcune aree sottostanti il viadotto Giubileo 2000.

È doveroso fare alcune premesse:

la situazione descritta negli articoli, che hanno riportato le risultanze di un sopralluogo di n. 3 rappresentanti politici di centro-destra, si trascina da oltre 10 anni (basta fare una semplice ricerca su internet) ed ha visto nel tempo diversi interventi “spot” organizzati dalle precedenti Amministrazioni che, purtroppo, non hanno portato ad una risoluzione definitiva della problematica;

il viadotto Giubileo 2000 (con relative aree sottostanti) rientra tra quelle opere in gestione Astral S.p.A. (Regione Lazio) poi passate in carico da ANAS S.P.A. (inizio febbraio 2019).

alcune criticità rappresentate negli articoli sopra richiamati sono attenzionate, nonché oggetto di indagine, da parte di Forze dell’Ordine e Organi Giudiziari pertanto non ho particolari informazioni in merito.

Fatte le dovute premesse si rappresenta che l’attuale Giunta Municipale ha cercato di affrontare l’annosa situazione con un approccio e una visione diverse rispetto al passato. Questo per tentare di trovare una strada utile a pianificare e effettuare interventi che mitigassero il riproporsi, per quanto possibile, delle criticità rappresentate.

Nei primi due anni il percorso non è stato semplice. Diverse sono state le interlocuzioni con tutti i soggetti interessati nonché i sopralluoghi fatti ma, esclusi puntuali controlli e monitoraggi da parte di Polizia Locale e Forze dell’Ordine, non si è riusciti a creare una costruttiva e risolutiva sinergia tra Enti.

La questione è stata portata anche all’attenzione dei membri dell’Osservatorio Territoriale sulla Sicurezza nel Municipio XV, coordinato dalla Prefettura.

Proprio l’intensificarsi dei lavori sulla questione da parte dell’Osservatorio e l’ingresso di ANAS nella gestione del viadotto Giubileo 2000 hanno permesso, già dai primi mesi del 2019, di pianificare un intervento strutturato su più fasi (intervento di cui è già stata data evidenza a suo tempo):

Fase 1 – abbattimento di tutti i manufatti che costituiscono gli insediamenti abusivi presenti sotto il viadotto tra la Stazione di Labaro e la Stazione de La Celsa, compresa area fronte parcheggio di scambio “La Celsa” lato via Flaminia – rimozione manufatti abbattuti e altro materiale presente nell’area fronte parcheggio di scambio “La Celsa” lato via Flaminia;

Fase 2 – bonifica e successiva messa in sicurezza delle aree sottostanti il viadotto Giubileo 2000

L’avvio della fase 1 è stato preceduto da numerosi sopralluoghi e da uno scrupoloso lavoro che ha visto impegnati, oltre al ANAS e al Municipio XV, il Gabinetto della Sindaca, il Nucleo Assistenza Emarginati della Polizia Municipale del XV Gruppo Cassia, l’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti, l’Ufficio Sociale del Municipio e il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale, gli Agenti del Commissariato di PS Nuovo Flaminio ed i Carabinieri della Stazione di Prima Porta.

I lavori della fase 1, eseguiti a totale carico di ANAS S.P.A., sono partiti il 08 settembre 2020 e sono durati circa 5 settimane.

Per il periodo che intercorre tra la le due fasi sono stati concordati puntuali sopralluoghi, sia dell’Ente gestore (ANAS) che di Forze dell’Ordine che della Polizia Locale.

Oltre alla già accertata e annosa presenza di ingenti quantità di materiali e rifiuti di diverso genere, causata anche dall’abbattimento dei manufatti di cui alla fase 1, non si è constatato il riproporsi di insediamenti, tranne uno-due casi singoli e non permanenti.

Per quanto riguarda la fase 2 (bonifica e messa in sicurezza delle aree sottostanti il viadotto Giubileo 2000), ANAS già dallo scorso anno ha avviato diversi iter tecnico-amministrativi. Ad esempio nell’aprile 2020 ANAS ha approvato il progetto per la rimozione dei rifiuti.

Nei prossimi giorni, essendo in via di conclusione le attività in capo ad ANAS propedeutiche all’avvio dei lavori, si svolgeranno gli incontri necessari alla pianificazione definitiva della fase 2.

È altresì importante aggiungere che l’approccio decisamente costruttivo che ha contraddistinto il rapporto tra i diversi Enti per l’organizzazione di questo complesso intervento di bonifica e messa in sicurezza, ha portato l’Amministrazione (Centrale e Territoriale) ed ANAS a confrontarsi sul futuro utilizzo dell’area (fase 3).

Proprio il 17 settembre 2020 la Sindaca Virginia Raggi e il Responsabile Struttura Territoriale Lazio di ANAS Ing. Marco Moladori hanno risposto positivamente alla proposta, pervenuta nel 2017 alla Giunta Municipale da due associazioni di ciclisti, abbracciato formalmente dalla Giunta medesima e poi oggetto di un atto di Consiglio presentato dalla maggioranza e votato favorevolmente nel dicembre 2020 (Risoluzione 24), di realizzare un tracciato ciclo-pedonale sotto il viadotto Giubileo 2000, tra le stazioni di La Celsa e Labaro.

La suddetta risposta positiva si è concretizzata con l’avvio di una proficua interlocuzione che ha portato ad effettuare una prima riunione sul tema, svoltasi lo scorso 02 febbraio, che ha visto seduti al tavolo (virtuale) Assessorato Città in Movimento Capitolino, Assessorato Municipale all’Ambiente e Mobilità, ANAS e Dipartimento Mobilità.

Il percorso non sarà né breve né semplice, ma l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi sta dando concretezza a quello che poteva sembrare, fino a qualche tempo fa, un traguardo utopico e su cui si era, forse, chiacchierato troppo e fatto ben poco.

Stefano Simonelli, Presidente XV Municipio