XV Municipio. “Uniti nel gioco”, oltre ogni barriera

Giovedì 16 dicembre 2021, dalle 18 in poi nella palestra della scuola media Nitti (via Civitella d’Agliano s.n.), IV edizione di Uniti nel Gioco, manifestazione sportiva per “diversi gradi di abilità” organizzata dall’A.S.D Ares in collaborazione con l’A.S.D. Poolstars Volley, con il patrocinio del Municipio. La manifestazione si terrà a porte chiuse, nel rispetto e in attuazione dei protocolli Covid.

Coinvolto un gruppo di bambini e ragazzi con “gradi di abilità differenti” che, giocando a pallavolo e a sitting volley, imparano ad accettarsi, inserirsi, organizzarsi. Vengono favorite, sul campo di gioco, l’integrazione e l’inclusione: dinamiche trasferibili in altre situazioni di vita. Si generano comunicazione, creatività e relazioni affettive, anche molto intense.

Condividere, poi, gli obiettivi sportivi tra persone con “diverse capacità sportive o abilità fisiche” consente di apprezzare ricchezze e potenzialità che la diversità porta con sé; mostrando che il processo di integrazione è sempre bi-direzionale e non riguarda mai solo la persona con disabilità, o comunque con altri livelli di partenza. Al termine saranno donate a tutti i partecipanti le stelle di Natale dell’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) che le due associazioni sportive municipali sostengono per la ricerca scientifica.