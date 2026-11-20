Controlli serali sul territorio e un nuovo colpo allo spaccio nell’area prenestina. I Carabinieri della Stazione di Zagarolo hanno tratto in arresto in flagranza di reato un ragazzo di 24 anni e una giovane di 22 anni, entrambi con precedenti di polizia, ritenuti gravemente indiziati in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato durante un servizio mirato di vigilanza nel centro abitato: percorrendo via Fratelli Zuccari, i militari hanno notato l’andatura sospetta di un’utilitaria — poi risultata presa a noleggio — con a bordo i due indagati.

Dosi già pronte per la cessione, 525 euro e due cellulari: scattano i domiciliari

Fermati per un accertamento stradale, i due occupanti hanno subito tradito un marcato nervosismo e un atteggiamento sfuggente, inducendo la pattuglia a estendere le verifiche con perquisizioni personali, sull’autovettura e nelle rispettive abitazioni.

Al termine degli accertamenti i Carabinieri hanno recuperato complessivamente 5 grammi tra cocaina e crack, già frazionati in 10 dosi pronte alla vendita, insieme a 525 euro in contanti di diverso taglio — considerati il ricavato dello smercio — e due smartphone utilizzati per gestire i contatti. Posti sotto sequestro droga, denaro e dispositivi, i due giovani sono stati collocati agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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