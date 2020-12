Zannola: “Liberato lo spazio davanti alla stzione Metro B Fermi”

Lo afferma in un post su facebook il consigliere capitolino Giovanni Zannola.

“Più di un anno fa -prosegue – presentai in Assemblea capitolina la mozione n°126, approvata poi il 18 giugno 2019, che impegnava la Sindaca proprio a delocalizzare le bancarelle presenti dal piazzale della stazione a uno spazio pubblico alternativo

Grazie anche a quell’atto, da oggi l’area liberata renderà più fluide le manovre delle linee bus che sostano su quel piazzale, garantirà comunque l’esercizio di vendita degli operatori commerciali, allocati in zone adiacenti, e consentirà il passaggio in sicurezza sull’area a tutti i cittadini. Un doveroso ringraziamento va gli uffici competenti e al Municipio IX per aver dato seguito ad una volontà unanime.”