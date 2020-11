Zotta: “Il 10 novembre al via i lavori al parcheggio di S. Maria della Pietà”

“Iniziano il 10 novembre 2020, dopo anni di attese. i lavori di realizzazione del parcheggio di scambio al complesso di Santa Maria della Pietà, un’importante opera pubblica nel territorio del XIV Municipio. Gli uffici della Città metropolitana hanno elaborato un progetto per la ridefinizione degli stalli di sosta per le vetture, l’allestimento di un’area verde, la realizzazione di impianti adeguati per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Un lavoro di collaborazione con il Municipio XIV che ci ha suggerito di creare uno spazio di sosta riservato ad una navetta bus per l’utenza del complesso di S. Maria della Pietà. Sarà realizzato anche un sistema di videosorveglianza utile a mantenere il decoro urbano”.

L’annuncio è di Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.