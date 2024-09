ZTL Fascia Verde, Federico Rocca (fdi): “inutile e vessatoria”

Il Campidoglio ci riprova e da novembre vorrebbe mettere in funzione la nuova ZTL fascia verde, azionando le telecamere e quindi impedendo a decine di migliaia di cittadini romani di poter circolare liberamente a meno che non vadano di corsa a comprarsi una macchina nuova.

È un provvedimento inutile e vessatorio e questo lo diciamo anche alla luce dei dati dell’Arpa Lazio che dimostrano come dal 2019 la situazione a Roma è in netto miglioramento.

A questo punto una domanda su tutte dovrebbe essere volte al Sindaco Gualtieri, quali sono le misure alternative messe in campo dal Campidoglio per migliorare la qualità dell’aria? È troppo facile emettere un provvedimento del genere e scaricare il problema sui cittadini lavandosene le mani.

Dove sono tutte le altre azioni che i comuni devono mettere in base al piano regionale della qualità dell’aria? Come ad esempio il rinnovo della flotta dei mezzi Atac e di Roma Capitale, i controlli sugli impianti industriali e le caldaie, i parcheggi di scambio e le piattaforme per lo smistamento delle merci, per non parlare del move in tanto caro a Gualtieri.

In Campidoglio non si vede traccia di tutto ciò, quindi, basta scaricare sulle tasche e sulla pelle dei cittadini l’incapacità di un’amministrazione che non è in grado di programmare e di mettere in campo interventi seri ed incisivi.

Ci opporremo a questo provvedimento con tutti gli strumenti a nostra disposizione poiché non solo non risolve il problema ma andrà a creare tantissimi disagi a cittadini e lavoratori romani che dalla notte al giorno si vedranno nell’impossibilità di poter circolare in un’area vastissima della città di Roma.

Non escludo in qualità di presidente della commissione trasparenza di convocare una seduta convocando il Sindaco e l’assessore Patanè affinché con documenti e atti alla mano vengano a spiegare e a giustificare la sostenibilità di questa follia”. E’ quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Trasparenza, Federico Rocca.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙