Ztl fascia Verde, il Comune allenta la stretta: deroghe in arrivo e Move-in pronto a tornare

Dal primo novembre nessuna nuova stretta nella Ztl Fascia Verde. I veicoli diesel Euro 5 e benzina Euro 4 potranno continuare a circolare senza ulteriori divieti.

A garantire il via libera è l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, che ha voluto sgomberare il campo da dubbi e timori: «Non ci sarà alcuna limitazione aggiuntiva – ha assicurato –. La priorità resta migliorare la qualità dell’aria, ma tutelando chi vive e lavora in città».

La rassicurazione arriva a poche settimane dall’aggiornamento al Piano di risanamento della qualità dell’aria approvato dal Consiglio regionale a fine luglio.

Nel documento, che ha incassato anche il voto favorevole delle opposizioni, sono confermati i divieti in vigore dal 1° novembre, ma viene lasciata ai Comuni la possibilità di introdurre deroghe e misure alternative. Ed è proprio questa la strada scelta da Roma Capitale.

Uno dei nodi più discussi riguarda il Move-in, il sistema che consente agli automobilisti di acquistare pacchetti di accessi nella Fascia Verde. L’iniziativa, sostenuta dal Campidoglio, era stata bocciata dalla Regione, che ne ha imposto lo stop temporaneo.

Patanè però non molla: «Il divieto regionale è vicino alla scadenza – spiega – e appena possibile riproporremo il Move-in. Non si paga a chilometro, ma si assegna un tetto massimo di percorrenza, così da modulare la circolazione e ridurre le emissioni».

Già lo scorso giugno, durante l’evento “Quo Vadis, Roma? Progetto per un futuro capitale”, l’assessore aveva anticipato la volontà di chiedere una deroga per i diesel Euro 5. Ora la conferma ufficiale: nessun nuovo blocco dal primo novembre.

