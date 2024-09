ZTL, Fascia Verde: Regione Lazio, impegno per scongiurare nuovi divieti

In riferimento alle ipotesi emerse in questi ultimi giorni su alcuni organi di stampa riguardo a nuove restrizioni di ingresso nella Ztl Fascia Verde ai veicoli più inquinanti, la Regione Lazio conferma che è in corso da tempo un costruttivo dialogo con l’amministrazione di Roma Capitale per mantenere il quadro attuale ed evitare, come già avvenuto lo scorso anno, nuovi divieti alla circolazione nella suddetta zona.

In particolare, la Regione, in stretto contatto con Arpa Lazio, sta valutando con attenzione la relazione predisposta dai settori Ambiente e Mobilità di Roma Capitale, pervenuta il 10 luglio scorso, con la quale è richiesta una nuova deroga (nello specifico Euro 4 disel), così come previsto ai sensi dell’art 4 delle Norme Tecniche di Attuazione relative all’attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’aria approvato nel corso della passata legislatura guidata da Zingaretti (D.C.R. Lazio n 8/2022), contenente misure stringenti che non tenevano conto dei progressivi miglioramenti della qualità dell’aria.

La Regione Lazio sta facendo tutto quanto si rende necessario al fine di evitare che le scelte scellerate del passato si scarichino oggi sulle fasce più deboli e che gli effetti di un piano che non considera la progressiva regressione dei fattori inquinanti degli ultimi anni, incida così negativamente a livello sociale.

