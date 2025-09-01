Ztl fascia verde, strisce blu e nuovi tram: il bivio di Gualtieri

Tre giorni. È il tempo che ogni romano ha perso nel traffico cittadino nel solo 2024. Ore trascorse in fila, tra clacson, semafori interminabili e deviazioni causate dai cantieri.

E ora che la città si risveglia dalle vacanze estive, il sindaco Roberto Gualtieri si trova davanti a un banco di prova decisivo: trasformare la mobilità di Roma, o rischiare che il sogno della “città dei 15 minuti” resti soltanto uno slogan.

Ztl fascia verde: la partita più delicata

Dal 1° novembre scatterà la misura più discussa: la Ztl fascia verde, con il divieto di circolazione per diesel fino a Euro 5 e benzina fino a Euro 2. Centinaia di migliaia di auto dovranno restare fuori da un’area che copre quasi tutto lo spazio tra il Grande raccordo anulare e l’Anello ferroviario.

Il Campidoglio sta cercando una deroga almeno per i diesel Euro 5, ma senza i varchi elettronici – ancora inattivi – il rischio è che il provvedimento resti lettera morta. E in ogni caso, la responsabilità politica ricadrà sul sindaco.

Strisce blu e zona 30: meno auto, più ricambio

Ridurre le macchine che entrano in centro è l’obiettivo dichiarato. Ma se le vetture non calano, almeno bisogna farle ruotare. Per questo il Comune ha deciso di portare i parcheggi a pagamento da 70 mila a 100 mila, limitando così le soste gratuite che diventano spesso “posti auto privati” per pochi fortunati.

Entro il 2026 arriveranno anche 7.500 sensori intelligenti per monitorare la sosta, mentre Roma si prepara a diventare una grande zona 30, sulla scia di Bologna: velocità ridotte e più sicurezza, anche se, in realtà, superare i 30 km/h nel traffico della Capitale è già un’impresa.

Sicurezza stradale: autovelox e attraversamenti rialzati

Se la mobilità resta un cantiere aperto, sul fronte della sicurezza il Campidoglio si muove. I dati sugli incidenti – spesso mortali – hanno spinto la giunta a programmare 60 nuovi autovelox entro tre anni e a stanziare 4 milioni di euro per 150 attraversamenti pedonali rialzati, con l’obiettivo di salvare vite e ridurre le velocità folli che troppo spesso trasformano le strade romane in piste da corsa.

Metro, tram e autobus: la lunga attesa

“Poserei l’auto, ma i bus non passano e le metro sono poche”. Una frase che i romani ripetono da anni e che oggi resta attuale. Certo, sono vicine all’apertura le nuove stazioni della metro C Colosseo e Porta Metronia, ma i lavori dureranno fino a ottobre e i disagi continueranno. E due fermate in più non possono bastare a colmare il gap di un sistema di trasporto pubblico ancora fragile.

Entro il 2026 dovrebbero arrivare i 121 nuovi tram spagnoli “Urbos”, chiamati a sostituire quelli ormai vecchi e malandati, ma per ora c’è solo una data ufficiosa: dicembre per il primo esemplare. Nel frattempo, sono arrivati i due nuovi treni Hitachi per la metro B, anche se non si sa ancora quando potranno viaggiare con passeggeri a bordo: i test e le autorizzazioni sono ancora in corso.

Roma città-cantiere

E poi ci sono i cantieri, la vera costante della vita romana. Piazza Venezia resterà “aperta” fino al 2035 per la nuova stazione-museo della metro C. Alla stazione Termini ci saranno limitazioni fino a fine ottobre, così come al Pigneto. Sulla Tangenziale Est, invece, i lavori porteranno a nuovi stop per i tram tra ottobre e novembre.

