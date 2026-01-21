ZTL Roma, dal 2 febbraio permessi solo online: addio a PEC e raccomandate
Svolta digitale per residenti e domiciliati. Le domande si faranno esclusivamente sul sito di Roma Mobilità con SPID o CIE
La gestione della mobilità romana entra nell’era della digitalizzazione integrale. Roma Servizi per la Mobilità ha annunciato che, tra meno di due settimane, non verranno più accettate comunicazioni via posta certificata o raccomandata per la gestione dei contrassegni.
Il sistema punta a semplificare la vita ai cittadini, che riceveranno il permesso direttamente nella propria casella email una volta approvata la pratica.
Come presentare la domanda
Per ottenere o rinnovare il permesso, i cittadini hanno ora due strade obbligatorie:
Procedura Online (Consigliata): Accesso al portale di Roma Mobilità tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
Sportello Fisico: Recandosi in via Silvio D’Amico 38, ma solo previo appuntamento tramite l’app SolariQ o chiamando lo 06.57003.
La riforma della sosta: “Una famiglia, una macchina”
Il passaggio al digitale è solo il primo tassello di una riforma più profonda approvata lo scorso agosto. Se arriverà il via libera definitivo dal Ministero dei Trasporti, cambieranno radicalmente le regole per i nuclei familiari:
-
Stretta sui permessi: Non sarà più possibile accreditare due o più auto per lo stesso nucleo familiare.
-
Limite: Verrà rilasciato un solo contrassegno per famiglia, una misura pensata per decongestionare le aree più sature della Capitale.
Il vantaggio per l’amministrazione
La centralizzazione delle richieste in un unico “contenitore” digitale permetterà agli uffici comunali di incrociare i dati istantaneamente, riducendo i tempi di attesa dell’istruttoria e facilitando i controlli contro eventuali abusi o permessi duplicati.
