Ci si avvicina a grandi passi verso la Rome 15 K, la nuovissima e suggestiva gara su strada di 15 km che eredita la tradizione sportiva della Rome 21 K, evento che negli anni ha colorato le strade della Capitale per dieci anni raccogliendo unanimi consensi da chi vi ha partecipato ed il grande interesse da parte dei media.

La Rome 15 K, organizzata da Forhans Team, domenica 10 novembre 2024 2024 attraverserà le strade del centro storico di Roma con arrivo e partenza dalle Terme di Caracalla per lambire alcune delle strade e delle piazze più suggestive della Capitale, tra monumenti storici e siti di grande pregio che renderanno la gara, oltre che estremamente interessante sotto il profilo tecnico, particolarmente appetibile sotto il profilo turistico per i tanti runners che arriveranno a Roma da ogni parte d’Italia e dall’estero.

La Rome 15 K sarà l’unica corsa su strada della Capitale sulla distanza che trova il gradimento dei runners ed è propedeutica a prove di maggiore chilometraggio.

Gli organizzatori, per permettere a tutti di partecipare, e di vivere una giornata di sport coinvolgente ed adatta non solo agli agonisti ma anche ai neofiti e ai meno allenati, parallelamente alla gara competitiva ha predisposto anche la 5k Run, aperta a tutti, gara comunque competitiva, che sarà anche valida per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Fidal Lazio di 5km su strada.

TRAINING CON IL GRUPPO SPORTIVO PUROSANGUE-

Per prepararsi adeguatamente all’impegnativa distanza di 15 km, sono stati predisposti degli allenamenti collettivi settimanali, curati dal Gruppo Sportivo Purosangue, che accompagneranno gli iscritti fino alla fatidica data del 10 novembre. Le date degli allenamenti saranno il 17, il 24, il 31 di ottobre e il 3 di novembre con le seguenti modalità:

Giovedì 17 Ottobre -Ore 18.00 Villa Borghese – Road To Rome 15k- 35 X 400 In 1.50 Rec. 40”

Giovedì 24 Ottobre- Ore 18.10 – Villa Borghese – Road To Rome 15k – Dreamlap 4 X 4000 Rec. 3′ – Diversi ritmi

Giovedì 31 Ottobre- Ore 18.00 – Villa Borghese – Road To Rome 15k- 5k Corto Veloce Diversi Ritmi

Domenica 3 Novembre –

Ore 6.10 Gia’ Scaldati – The Space Guidonia 34km A 4.50 – Road To Rome Test – 15km A 4.50

Ore 7.00 Gia’ Scaldati – The Space Guidonia 34/35km A 4.25 – Road To Rome Test – 15km A 4.25

0re 8.00 Gia’ Scaldati – The Space Guidonia 34 Km A 5.20 – Road To Rome Test – 15km A 5.20

L’EXPÒ XI ROME 15 K ALLE TERME DI CARACALLA-

Venerdì 8 e sabato 9 novembre la manifestazione vivrà due intense giornate di attesa della gara nel villaggio “Expò XI Rome 15K” allestito presso lo Stadio Terme

di Caracalla, all’interno del quale dalle ore 12.00 alle 18.00 del venerdì

dalle ore 10.00 alle ore 18.00 il sabato sarà possibile, oltre a visitare stand e a prendere parte a numerose iniziative collaterali, ritirare i pettorali di partecipazione.

L’iscrizione alla Rome 15 K costerà € 25,00 fino a domenica 6 ottobre, € 30,00 fino al 26 ottobre, € 35,00 fino al 1 novembre. Le iscrizioni potranno essere effettuate dai singoli atleti sul sito www.rome15k.com, mentre le società potranno effettuare le iscrizioni sia utilizzando il modulo di iscrizioni online o, in alternativa, inviando una mail a rome15k@icron.it.

