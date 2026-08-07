Le previsioni del meteo a Roma, nel Lazio e in Italia

Previsioni per il week end dell’8 e 9 agosto 2026

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +25°C e +38°C.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature comprese tra +24°C e +38°C.

https://www.centrometeoitaliano.it/meteo/lazio/roma/

Lazio

Sabato. Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in formazione con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle zone interne, più asciutto altrove. Migliora ovunque in serata con ampi spazi di sereno.

Domenica. Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque dalla serata con nubi sparse e spazi di sereno.

Nazionale

AL NORD

Nelle prime ore del mattino nubi sparse sulla Pianura Padana con anche locali piovaschi, ma in graduale assorbimento. Tra la tarda mattina ed il pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi in sviluppo sulle Alpi e locali rovesci in Appennino, più asciutto altrove salvo locali sconfinamenti. In serata tempo in miglioramento con schiarite, salvo residui fenomeni.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi nelle zone interne, soleggiato altrove. Migliora entro la serata con fenomeni in generale esaurimento ed ampie schiarite associate.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo asciutto al mattino al Sud e sulle Isole con sole prevalente. Al pomeriggio locali rovesci o temporali attesi lungo l’Appennino e settori interni della Sicilia orientale, poche variazioni altrove. Migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite.

Temperature in generale diminuzione su tutta l’Italia, massime in calo al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano www.centrometeoitaliano.it





https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza