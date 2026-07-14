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Ondate di calore, bollino rosso il 15 e 16 luglio

I consigli della Protezione Civile per affrontare il caldo

Redazione - 14 Luglio 2026

La temperatura si alza ancora in città. Ondata di calore da bollino rosso nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio 2026.

Il bollino rosso indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

La Protezione Civile è sempre in azione e invita cittadine, cittadini e turisti a scaricare l’OPUSCOLO informativo con i comportamenti da adottare in caso di temperature elevate: troverete indicate quali azioni evitare e cosa fare.

Roma Capitale invita inoltre a scaricare l’app Acquea  creata da Acea per segnalare le fonti di acqua a disposizione in città.

Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi, è possibile contattare la Sala Coordinamento Intervento Operativo (SCIO), attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Dal 1° giugno è esecutiva, fino al 30 ottobre 2026, l’ordinanza n.74 del 26 maggio 2026 firmata dal Sindaco che unifica le strategie di prevenzione rischio incendi e mitigazione effetti delle ondate di calore.

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