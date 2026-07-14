Autovelox, il nuovo decreto non spegne i Tutor di Roma: ecco dove rimangono attivi i “radar” della velocità

C’è un silenzio strano che avvolge le strade di Roma quando si parla di velocità. Non è il silenzio del traffico che scorre lento, né quello dei motori spenti.

È il silenzio di chi, al volante, alza lo sguardo e cerca di capire se quell’occhio elettronico appeso al palo sia ancora acceso o se sia diventato un fantasma burocratico.

Il 12 luglio è arrivato e passato, portando con sé il tanto sbandierato decreto del Ministero delle Infrastrutture che avrebbe dovuto “disarmare” gli autovelox selvaggi in tutta Italia.

Ma a Roma, la rivoluzione promessa si è fermata sul Grande Raccordo Anulare. Qui, sulle grandi arterie che tagliano in due la città, non si è spento un solo schermo.

Mentre i comuni d’Italia arretrano, spaventati dalle nuove regole che pensionano i vecchi apparecchi installati prima del 2017, la macchina sanzionatoria di Roma Capitale continua a girare.

Gira perché i suoi pezzi pregiati, i Tutor di ultima generazione, sono scudi tecnologici troppo nuovi e troppo precisi per essere scalfiti dai commi ministeriali.

Il racconto delle tre tratte: dove il piede si alza (e dove si preme ancora)

Per capire come si muove la città, bisogna fare un viaggio lungo le sue cicatrici d’asfalto. Ci sono strade che la tecnologia ha letteralmente “addomesticato” e altre che sembrano rifiutare ogni regola.

La Galleria Giovanni XXIII è il monumento al successo della prevenzione. Chi la percorre oggi lo sa: si entra a velocità costante, quasi con timore reverenziale. Non è sempre stato così. Quando il Tutor fu acceso per la prima volta, la galleria inghiottì quasi duecentomila automobilisti in un anno.

Oggi, quel numero è crollato a ventimila. È la dimostrazione scientifica che l’automobilista romano impara, se costretto da un controllo implacabile.

Ma basta spostarsi di pochi chilometri per ritrovare la vecchia Roma. Su via Isacco Newton, il vialone che taglia i quartieri occidentali, e sulla Tangenziale Est, all’altezza di via del Foro Italico, la storia è tutta diversa.

Qui i due nuovi Tutor, accesi solo da sei mesi, hanno già staccato la cifra record di 125mila verbali. Un fiume di sanzioni che racconta una verità scomoda: sulle grandi direttrici interne, il brivido della velocità è ancora un vizio duro a morire.

L’identikit del “Velox 106”: il vigile elettronico che vede tutto

Se i Tutor fissi presidiano le grandi arterie, la battaglia quotidiana si sposta nei quartieri con le pattuglie della Polizia Locale. E qui la tecnologia ha fatto un balzo in avanti che sa di futuro.

Dall’inizio del 2026, accanto ai vecchi treppiedi del modello 105, i vigili urbani hanno iniziato a schierare i nuovi Velox 106. Non chiamateli semplicemente autovelox.

Questi dispositivi sono veri e propri investigatori digitali: mentre calcolano la velocità del veicolo in avvicinamento, interrogano in frazioni di secondo la banca dati della Motorizzazione Civile.

Se un’auto passa senza aver pagato l’assicurazione o con la revisione scaduta, il sistema lo segnala immediatamente alla pattuglia poco più avanti. Una rete invisibile che stringe le maglie non solo intorno a chi corre, ma anche a chi viaggia fuori dalle regole della convivenza civile.

Il mistero dei bilanci: perché Roma non fa cassa

C’è però un dato che stride nel racconto di una città apparentemente assediata dai controlli. È il dato economico.

Nel 2025, i rilevatori di velocità romani hanno portato nelle casse del Campidoglio appena 2,3 milioni di euro. Una cifra che si è quasi dimezzata rispetto ai 4,8 milioni dell’anno precedente.

Il dato fa sorridere se confrontato con il resto d’Italia. Mentre Firenze incassa quasi venti milioni di euro all’anno e Bologna sfiora i nove, Roma – con la sua superficie sterminata e un parco auto che non ha eguali nel Paese – si ritrova al dodicesimo posto della classifica nazionale, superata persino da operose ma piccole realtà di provincia come Modena e Treviso.

La spiegazione ufficiale sta nei tempi di notifica e nel fatto che i proventi dei nuovi Tutor non sono ancora entrati pienamente a bilancio.

Ma c’è anche una scelta politica: l’obiettivo dichiarato dall’amministrazione, che sta già pianificando l’installazione di altri 60 dispositivi sulle strade più pericolose, è quello di ridurre la velocità nei punti neri della mappa degli incidenti, non di rimpinguare le casse comunali.

Se l’effetto finale sarà quello di salvare vite umane, allora anche un bilancio in rosso diventerà una vittoria da rivendicare.

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