Incendio in un palazzo a Labaro: dieci persone evacuate, due bambini piccoli portati al Gemelli

Un pomeriggio di puro terrore si è consumato all’interno di un condominio in via Montefiorino 7, nella zona di Labaro.

Intorno alle ore 16:00, un violento incendio è divampato improvvisamente nel vano scale del palazzo, sprigionando una densa colonna di fumo nero che ha rapidamente risalito i piani dell’edificio, intrappolando i residenti all’interno dei propri appartamenti e scatenando il panico.

La Sala Operativa, allertata dalle decine di chiamate d’emergenza dei condòmini barricati in casa, ha inviato sul posto con la massima urgenza cinque squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autoscala e dai mezzi di soccorso del 118.

Il salvataggio con l’autoscala e la fuga dal fumo

I soccorritori, giunti sul posto in pochissimi minuti, si sono trovati di fronte a uno scenario critico, con le scale del palazzo ormai impraticabili e sature di gas tossici. I pompieri hanno dato immediato avvio alle procedure di evacuazione:

Evacuati dal palazzo: Circa dieci persone sono state scortate all’esterno dai soccorritori, protette da apposite maschere d’ossigeno.

Il salvataggio: Per quattro inquilini, impossibilitati a scendere a causa della barriera di fumo e fiamme, è stato necessario il dispiegamento dell’autoscala, che li ha prelevati direttamente dalle finestre per portarli in salvo in strada.

Due bambini in codice giallo al Policlinico Gemelli

La preoccupazione maggiore dei sanitari del 118 si è concentrata sui residenti più piccoli dell’edificio. Dopo i primi controlli sul posto all’interno delle ambulanze, i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza al Policlinico Gemelli per due bambini: una neonata di appena due mesi e un bambino di otto anni.

Entrambi sono stati ricoverati in codice giallo a causa dei sintomi da inalazione di fumo, ma le loro condizioni non desterebbero immediato pericolo di vita.

Attualmente l’incendio è stato completamente domato e dichiarato sotto controllo. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro in via Montefiorino per completare le operazioni di aerazione, bonifica e messa in sicurezza dei locali danneggiati dal fuoco, in attesa dei rilievi tecnici necessari a stabilire l’esatta origine del rogo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza