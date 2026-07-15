Tra sfide sociali, grandi eventi e mobilità: è uscito il nuovo supplemento di “Abitare a Roma”

C’è una città che corre veloce verso il futuro, trainata da cantieri miliardari, progetti di mobilità e palchi da record. E ce n’è un’altra, più silenziosa e fragile, che fa i conti con l’isolamento dei suoi ragazzi durante l’estate, l’emergenza abitativa e le ombre della grande cronaca.

È questa fotografia mossa, ricca di contrasti e di sfumature, quella che restituisce il nuovo supplemento digitale di Abitare a Roma, allegato al numero del 13 luglio 2026 e da oggi disponibile per il download nell’archivio online.

Uno speciale mensile nato per fare il punto, con inchieste, numeri e voci dirette, sulle grandi trasformazioni che stanno ridisegnando la geografia urbana e sociale della Capitale.

Rilancio mercati e stretta sui minimarket: parla Alemanni

L’apertura dello speciale è dedicata al cuore pulsante del commercio di quartiere. In un’intervista exclusivà, Andrea Alemanni, presidente della Commissione Commercio di Roma Capitale, svela la strategia del Campidoglio per salvare e rilanciare i mercati rionali. Sul piatto c’è un maxi investimento da 70 milioni di euro firmato dalla Giunta Gualtieri.

L’idea è quella di superare la vecchia concezione di “mercato” per trasformare le storiche strutture coperture in veri e propri hub di servizi per il cittadino: non più solo banchi di frutta e verdura, ma spazi per sportelli Caf, lavanderie, aree ristoro ed eventi associativi.

Alemanni affronta anche lo spinoso tema della deregulation dei minimarket, invocando poteri speciali per consentire al Comune di arginare la proliferazione selvaggia nel centro storico.

La sanità d’avanguardia e l’allarme del Bambino Gesù

Nelle pagine interne, lo speciale accende i riflettori sulla salute pubblica, oscillando tra grandi eccellenze scientifiche e allarmi sociali:

L’estate fragile degli adolescenti: Gli psicologi del Bambino Gesù lanciano un severo monito sulle solitudini estive. Finita la scuola, molti ragazzi scivolano in un vuoto relazionale e in una noia profonda, spesso riempiti esclusivamente dall’iperconnessione e dagli schermi digitali.

Il San Camillo su Nature: Spazio all’orgoglio della ricerca romana con il team del San Camillo-Forlanini, sbarcato sulla prestigiosa rivista scientifica grazie alla messa a punto di un modello matematico predittivo e innovativo contro la sclerosi multipla.

La medicina del territorio: Il punto sull’apertura delle nuove Case della Comunità, i presidi sanitari di prossimità finanziati dai fondi europei del Pnrr.

Da Tor Vergata ai sogni internazionali per il 2027

Roma si conferma regina incontrastata della musica dal vivo in Italia. Lo speciale ripercorre le emozioni della notte trionfale di Ultimo a Tor Vergata, capace di radunare ben 250 mila spettatori in un solo evento, riscrivendo la storia dei live nazionali.

Il fenomeno del cantautore di San Basilio viene analizzato anche attraverso le pagine del libro Il popolo di Ultimo di Mattia Marzi.

Ma il Campidoglio non si ferma e guarda già al futuro: l’obiettivo per le prossime stagioni è blindare le date romane di colossi internazionali del calibro degli Oasis e di Harry Styles.

Storie di quartiere, grandi cantieri e l’addio a un mito

Non manca la cronaca, con un approfondimento sulle ultime piste investigative della strage di via Montiglio a Casalotti, le inchieste sulle reti di spionaggio russo e il colossale sequestro da 50 milioni di euro ai danni di due noti imprenditori del centro.

A fare da contrappeso alle notizie più nere ci sono le bellissime storie di solidarietà dei territori, come l’esperienza del condominio del Pigneto che ha sconfitto la solitudine metropolitana grazie alla “Festa dei vicini”, la nascita della prima “Zona Silenziosa” alla Caffarella e i cantieri per la Tramvia Togliatti e la Metro C a Roma Nord.

Infine, lo sport, con una pagina nostalgica destinata a restare nella storia del calcio capitolino: l’addio definitivo di Bruno Conti alla Roma dopo 53 anni d’amore ininterrotto in giallorosso.

Un congedo che segna la fine di un’era per intere generazioni di tifosi.

Clicca qui di seguito per accedere all’archivio e scaricare gratuitamente il supplemento in formato PDF.

Oppure: clicca qui per leggerlo dal tuo browser

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza