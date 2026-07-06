Stranezze di (fuori) città, le “mondine con le ali” dell’Agro Pontino

Quel mattacchione di un mio amico mi ha invitato per farmi vedere le “belle mondine” al lavoro nella risiera vicino a Sermoneta. Ho accettato e in questo caldo mese di luglio sono andato a trovarlo con la bicicletta, dopo aver pedalato in salita e poi in discesa il borgo medievale di Sermoneta.

Ho cercato la strada Migliara 40¾, quaranta e tre quarti, scendendo dal borgo medievale di Sermoneta e pedalando lungo la panoramica S.P. Monticchio in direzione di Sermoneta Scalo. Arrivato in pianura mi sono diretto verso la via Appia e verso quelle strade che raccontano l’evoluzione della viabilità legata alla bonifica.

La denominazione strada Migliara 40¾ indica che questa strada si trova geometricamente a tre quarti della distanza che separa l’ipotetico punto di inizio dello stradario ,la zona di Sermoneta/Cisterna, dalla successiva strada Migliara 41.

Le mondine con le ali

In pianura, ecco la sorpresa: ho trovato le “mondine”…ma “ avevano le ali”.

Sulla strada Migliara 40 ¾, che incontra la “fettuccia di Terracina”, ho incrociato con la mia bicicletta una risiera ecologica in piena regola, ​dove non si usano i pesticidi e i diserbanti chimici, dove si lasciano libere le anatre, sia nei viottoli che nei campi allagati.

Le anatre si muovono nell’acqua come facevano tanti anni fa le raccoglitrici di riso, ma al contrario delle mondine fanno continue scorpacciate di erbe infestanti, che toglierebbero nutrimento al riso.

Le anatre eliminano anche insetti e larve dannose, concimano il terreno camminando, si muovono continuamente nell’acqua con le zampe, smuovono la terra e ossigenano le radici del riso.

Con un “inganno” e un ottimo senso dell’umorismo il mio amico mi ha fatto fare un bellissimo giro ciclo turistico in bicicletta, e insieme tante risate.

Non avrei mai pensato di veder svolgere a delle anatre un lavoro cosi leggero e felice.

Istruzioni per chi non conosce le zone interne dell’Agro Pontino

La strada Migliara è la caratteristica rete di strade a scacchiera situata nella zona dell’Agro Pontino che collega i monti Lepini e Ausoni al mare. La denominazione deriva dal fatto che questi lunghi rettilinei paralleli vennero tracciati a una distanza regolare di un miglio romano l’uno dall’altro.

Furono realizzate durante l’imponente opera di bonifica integrale delle paludi pontine degli anni ’30 del secolo scorso e la loro funzione era, ed è tuttora, quella di tagliare perpendicolarmente i poderi agricoli, facilitando lo scolo delle acque nei canali.

Sono diciotto le principali strade Migliara, numerate progressivamente dalla 41 alla 58., ma ci sono anche le strade Migliara intermedie, denominate: Migliara 41 ½, Migliara 42 ½, Migliara 40 ¾.

La strada Migliara 40¾ un tempo era una semplice via poderale sterrata che tagliava i campi destinati all’agricoltura e all’allevamento, oggi è una strada perfettamente integrata nella viabilità locale.

L’Agro Pontino mantiene ancora la sua vocazione agricola e rurale e girando in bicicletta si trovano storici casali della bonifica, anche parzialmente ristrutturati.

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