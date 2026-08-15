Il nuovo supplemento in PDF di Abitare a Roma entra nei fatti: Spin Time, cronaca, interviste, cultura e quartieri

C’è una Roma che corre. E una Roma che aspetta. Una Roma che costruisce il futuro tra grandi opere, investimenti e nuovi progetti.

E un’altra che, ogni giorno, deve fare i conti con il caro affitti, l’emergenza abitativa, la solitudine, le difficoltà dei quartieri e le domande ancora senza risposta.

È dentro questa Roma dalle mille velocità che prende forma il nuovo supplemento mensile di Agosto 2026 – Abitare a Roma: un viaggio tra le trasformazioni della Capitale, le notizie che hanno segnato le ultime settimane e le storie che aiutano a capire cosa sta davvero accadendo in città.

Non un semplice riepilogo delle notizie, ma un racconto più ampio e ragionato di Roma, attraverso inchieste, interviste, cronaca, numeri, voci dal territorio e approfondimenti.

Una fotografia della Capitale mentre cambia pelle.



La città dei grandi progetti e quella delle emergenze

Roma vive una stagione di profonde trasformazioni. Cantieri, infrastrutture, mobilità, investimenti e grandi appuntamenti stanno modificando il volto della città e alimentando l’idea di una Capitale sempre più proiettata verso il futuro. Ma quanto di questo futuro arriva davvero nella vita quotidiana dei cittadini?

E cosa accade, invece, nelle strade dove le emergenze sono già il presente?

Il nuovo supplemento parte proprio da queste domande, mettendo a confronto la Roma dei grandi annunci con quella delle persone, dei quartieri e delle comunità che ogni giorno cercano soluzioni concrete.

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